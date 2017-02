Trump saca la tijera: "El precio del muro bajará"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que a pesar del informe que asegura que el muro en la frontera con México costará más de lo que él estimaba en un inicio, conseguirá una rebaja en el precio.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Trump afirma que todavía no ha revisado el diseño de la obra ni ha entrado en las negociaciones, pero que tal y como ya hizo con el programa de Air Force One o elcaza F-35, conseguirá que baje el precio.

I am reading that the great border WALL will cost more than the government originally thought, but I have not gotten involved in the.....

...design or negotiations yet. When I do, just like with the F-35 FighterJet or the Air Force One Program, price will come WAY DOWN!