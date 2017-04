El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este domingo al líder norcoreano, Kim Jong-un, como "un tipo resistente y espabilado", e insistió en que la opción militar sigue sobre la mesa ante las continuas provocaciones de Pyongyang.

"A una edad muy joven, fue capaz de asumir el poder. Mucha gente, estoy seguro, trató de quitarle el poder", dijo Trump en una entrevista en el programa Face the Nation de la cadena CBS. "Y fue capaz de mantenerlo. Así que, obviamente, es un tipo resistente y espabilado", agregó el mandatario.

Sobre las pruebas de misiles balísticos del régimen de Corea del Norte, insistió en que está trabajando con el presidente chino, Xi Jiping, uno de los pocos interlocutores a los que escucha Pyongyang, para rebajar las tensiones y tratar de hacer entrar en razón a Kim.

"Si prepara una prueba nuclear, no estaré feliz. Y no creo que Xi, que es un hombre muy respetado, esté feliz tampoco", afirmó Trump, que cumplió este fin de semana cien días en el poder. Preguntado sobre la posibilidad de que EEUU recurra a una solución militar ante las acciones del régimen norcoreano Trump contestó: "No lo sé, ya veremos".

Pyongyang realizó este sábado una nueva prueba de un misil balístico que aparentemente explotó minutos después de su lanzamiento, según fuentes militares surcoreanas y de EEUU.

Washington ha pedido a China ayuda para devolver a Pyongyang a la mesa de negociación, sin descartar una acción militar. A principios de mes, Pekín pidió "prudencia" a todas las partes tras otro lanzamiento de misil balístico por parte de Corea del Norte.