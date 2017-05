Un mensaje en Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escrito pasada la medianoche, con una palabra inexistente y aparentemente incompleto, desató este miércoles numerosas burlas en la red, informa Efe.

Despite the constant negative press covfefe

"Pese a la constante covfefe negativa de la prensa", tuiteó a las 00:06 Trump, quien presumiblemente quiso escribir "coverage" (cobertura), en lugar de la palabra inexistente "covfefe".

Este mensaje incoherente publicado a una hora poco habitual para Trump, que suele usar Twitter por las mañanas como principal medio de difusión, provocó numerosas burlas en la red, y más cuando el magnate no lo borró.

Unos 60.000 retuits, 73.000 me gusta y 25.000 respuestas era el impacto del mensaje apenas dos horas después de su publicación, mientras que la etiqueta #covfefe se convirtió en la primera tendencia en Twitter en Estados Unidos.

"Ha pasado una hora desde que el presidente ha tuiteado esto. Es el deber de la prensa #covfefe con coraje esta nueva era histórica", escribió irónicamente el medio Fusion, que a su vez lanzó una encuesta para determinar la pronunciación de esta extraña palabra. Con más de 12.000 votos recibidos, "cov-FEE-fee" y "cov-FEH-fay" lideraban con un 37% cada opción el sondeo, mientras que tan solo un 26% de usuarios optaba por "COV-fee".

What is the correct pronunciation of #covfefe?