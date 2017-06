Evacúan un aeropuerto de Michigan tras el apuñalamiento de un policía

Un agente de Policía ha sido apuñalado este viernes en un aeropuerto de la ciudad estadounidense de Flint (Michigan) en un incidente que las autoridades ya investigan como un posible ataque terrorista.

El Aeropuerto Internacional Bishop ha informado en su cuenta de Facebook de un "incidente" en el que ha resultado herido un policía. "Todos los pasajeros están a salvo y están siendo evacuados en estos momentos", ha publicado el aeródromo en una escueta nota.

La Policía estatal ha afirmado que el agente se encuentra en estado crítico tras el apuñalamiento y fuentes citadas por la cadena NBC News han asegurado que sangraba por el cuello al ser evacuado. Según esta cadena, el atacante gritó "Alá es grande" antes de perpetrar la agresión.

El gobernador de Michigan, Rick Snyder, ha ofrecido en Twitter su apoyo al policía herido a la espera de "saber más sobre el incidente".

As we wait to learn more about the incident at Bishop Airport, please keep the attacked officer in your thoughts & prayers.