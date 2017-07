La CNN ha contestado al presidente de los Estados Unidos después de que colgara en Twitter un vídeo-montaje en el que se ve al propio Donald Trump debajo de un ring de lucha libre pegando a un hombre que lleva en la cara el logotipo de la cadena de televisión.

En el vídeo en cuestión rescata uno de los momentos más surrealistas de la historia de la lucha libre, "La batalla de los Billonarios", en la que el propio Trump se enfrentó a Vince McMahon, un famoso promotor de la lucha libre profesional.

En él se ve la cara de McMahon tapada con el logotipo de la cadena de televisión CNN, a la que Trump realiza un brutal placaje que acaba a puñetazos en el suelo.

La CNN ha contestado mediante un comunicado en el que califica el comportamiento de Trump de "juvenil" y le pide que empiece a hacer su trabajo.

CNN statement responding to the president: "We will keep doing our jobs. He should start doing his." pic.twitter.com/Gn1YRA2DRG