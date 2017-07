CNN se mete en un lío por chanteajar al internauta que creó su vídeo con Trump

Trump ha demostrado sobradamente su capacidad para provocar a los medios de comunicación norteamericanos –que, como aquí, son mayoritariamente de izquierdas– y hacerles quedar mal . El último ejemplo ha sido el vídeo-montaje que retuiteó recientemente en en el que se ve al propio Donald Trump debajo de un ring de lucha libre pegando a un hombre cuya cara es sustituida por el logotipo de la CNN. Las críticas por un tuit tan poco presidencial quedaron pronto ahogadas por la sobrerreacción de los medios, incluyendo a la propia cadena de televisión, que llegó a acusarlo de alentar "la violencia contra los periodistas", aunque por el momento han sido republicanos quienes han sufrido la violencia política de la izquierda. El congresista Scalise, tiroteado por un votante de Bernie Sanders, ha vuelto a la UVI este miércoles.

Trump ha demostrado sobradamente su capacidad para provocar a los medios de comunicación norteamericanos –que, como aquí, son mayoritariamente de izquierdas– y hacerles quedar mal . El último ejemplo ha sido el vídeo-montaje que retuiteó recientemente en en el que se ve al propio Donald Trump debajo de un ring de lucha libre pegando a un hombre cuya cara es sustituida por el logotipo de la CNN. Las críticas por un tuit tan poco presidencial quedaron pronto ahogadas por la sobrerreacción de los medios, incluyendo a la propia cadena de televisión, que llegó a acusarlo de alentar "la violencia contra los periodistas", aunque por el momento han sido republicanos quienes han sufrido la violencia política de la izquierda. El congresista Scalise, tiroteado por un votante de Bernie Sanders, ha vuelto a la UVI este miércoles.

Pero CNN no tuvo suficiente con esta exageración y puso a algunos periodistas a rastrear el origen de un vídeo-montaje que, obviamente, no fue elaborado por el propio presidente. El autor fue localizado como el usuario HanAssholeSolo de la popular web Reddit, y además de reconocerse autor del vídeo habría escrito otros mensajes racistas y antisemitas. Tras ser contactado por la cadena, publicó un mensaje de disculpas. CNN publicó la historia y añadió estos dos párrafos:

CNN no publica el nombre de HanAssholeSolo porque es un ciudadano privado que ha publicado una larga declaración de disculpas, mostrado su arrepentimiento al decir que ha eliminado sus mensajes ofensivos y que nunca más repetirá semejante comportamiento en las redes sociales. Además, en su declaración espera servir como ejemplo para que nadie más vuelva a hacer lo mismo. CNN se reserva el derecho a publicar su identidad si algo de esto cambiara.

Naturalmente, en Estados Unidos se ha interpretado esta última frase como un chantaje muy poco sutil, que ha provocado una enorme reacción en contra de la cadena, especialmente a través de internet, donde la cadena ha sido objeto de críticas y burlas en forma de memes, y donde #CNNBlackmail fue el tema más discutido en Twitter este miércoles en EEUU. El senador Ted Cruz llegó incluso a insinuar que CNN podría verse en problemas legales porque el artículo podría ser calificado como un delito de extorsión.

Andrew Kaczynski, el autor de la pieza, ha intentado explicarse tras una reacción en contra que no esperaba, pero lo ha hecho con contradicciones y excusas. Tras haberse puesto la medalla por haber provocado las disculpas del autor del vídeo, luego se echó atrás y declaró que en realidad la declaración fue publicada antes de hablar con el internauta para finalmente concluir que sí, que se había puesto en contacto por correo electrónico primero, luego se publicaron las disculpas –previsiblemente porque HanAssholeSolo ya sabía lo que se le venía encima si no lo hacía– y en tercer lugar tuvo lugar la conversación.

El periodista también intentó hacer convencer al mundo de que la frase del chantaje sólo "pretendía querer decir que no se había llegado a ningún acuerdo con el hombre sobre su identidad", algo que ni siquiera en la confiablemente izquierdista Vox se han creído. No sería, además, la primera vez en la que Kaczynski ha arruinado la vida de un ciudadano anónimo por comentarios publicados en la red. Mientras trabajaban en Buzzfeed fue uno de los principales responsables de destruir a Justine Sacco, la infeliz relaciones públicas que publicó un chiste racista para sus 170 seguidores en Twitter –"Voy a África. Espero no coger el sida. Es broma. Soy blanca"– antes de embarcar en un vuelo a Sudáfrica y se encontró al aterrizar sin trabajo y con su vida arruinada. También colaboró decisivamente en la difusión del bulo de que Sunil Tripathi era uno de los terroristas de la maratón de Boston. Tripathi acabó suicidándose.

Tras un par de semanas de rectificaciones de la propia CNN –que se vio forzada a dimitir a tres de sus periodistas de investigación–, el New York Times y Associated Press por errores y noticias falsas referidas a la mítica colusión entre Trump y Rusia para ganar las elecciones, no parece que los medios vivan su mejor momento. Y parece que el presidente de teflón algo tiene que ver.