El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que todo está listo para ejecutar una respuesta militar contra Corea del Norte si el régimen liderado por Kim Jong Un, a quien ha pedido que cambie de actitud, persiste en sus amenazas y en su programa de misiles y nuclear.

"La solución militar está completamente preparada, 'asegurada y cargada', en el caso de que Corea del Norte actúe de manera insensata. ¡Espero que Kim Jong Un encuentre otro camino!", ha escrito el presidente norteamericano en su cuenta de Twitter.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!