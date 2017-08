El secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, aseguró este miércoles que todavía hay espacio para una "solución diplomática" ante la escalada de tensión militar con Corea del Norte, apenas una hora después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que "hablar no es la solución" con Pyongyang.

"Nunca estamos sin soluciones diplomáticas", dijo Mattis en el Pentágono, donde se reunió con el ministro de Defensa de Corea del Sur, Song Young-Moo, después de que Pyongyang recrudeciese la amenaza a la región del Pacífico con el lanzamiento esta semana de otro misil, que sobrevoló Japón.

"Continuamos trabajando de manera conjunta y el ministro y yo compartimos la responsabilidad de ofrecer protección a nuestra nación, nuestros ciudadanos y nuestros intereses, que es de lo que vamos a hablar aquí", agregó Mattis.

Las palabras del jefe del Pentágono suponen un marcado contraste con el mensaje de Trump esta mañana en Twitter, en el que afirmó que "Estados Unidos ha estado hablando con Corea del Norte y pagándoles dinero de extorsiones durante 25 años. ¡Hablar no es la solución!".

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!