Es bien conocido el desprecio por los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dominado por dictaduras de la peor especie. En marzo de 2012 el abogado norteamericano Alfred de Zayas fue nombrado experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, un puesto creado a iniciativa del régimen cubano, lo que nos puede dar una idea del concepto de democracia que pretende impulsar su trabajo.

Zayas, nacido en La Habana, ha asegurado que las medidas tomadas hasta ahora "parecen violar los derechos individuales fundamentales" y advierten que el traslado de policías a Cataluña puede "aumentar la tensión" en un comunicado en el que brillan por su ausencia las críticas a los promotores del referéndum y las autoridades catalanas. Además, en una entrevista aseguró recientemente que la consulta debería estar organizada por Naciones Unidas.

No es la primera vez que Zayas interfiere en el proceso secesionista, y siempre a favor de los golpistas, aunque hasta ahora el secretario general no parece haberle hecho ningún caso. Tiene buenas razones. El "experto independiente" tiene buenas relaciones con el régimen comunista que lo propuso para el cargo, hasta el punto de afirmar en la muerte de Fidel Castro que "pasaría a la historia como una figura del calibre de Mahatma Gandhi y Nelson Mandela", algo que parece compatible con la promoción de la democracia. También es un historiador "revisionista" de la Alemania nazi.

Zayas ha asegurado, según documenta UN Watch, que Churchill y Roosevelt hicieron la vista gorda ante "una especie de genocidio" contra los alemanes, que los aliados debieron ser juzgados por crímenes "bárbaros" y "espantosos", que los juicios de Nuremberg no tenían legitimidad, fueron un ejercicio de hipocresía y constituyeron un tribunal fariseo. Numerosos historiadores han criticado su trabajo. Bernward Dörner lo acusa de ignorar décadas de investigación en su cruzada por absolver a los alemanes de conocer el Holocausto, Wolfgang Wipperman califica su obra de revisionismo, Frank M. Brucher de no hacer "ningún esfuerzo por integrar su trabajo en la historiografía de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania Nazi o los crímenes de guerra en general" y Rainer Ohlige de "subenfatizar" la "criminal" política exterior de los nazis 1938 y 1945, lo que hace a su libro A terrible revenge sospecho de ser un trabajo revisionista.

Pero no sólo se acusa a Zayas de simpatías con los regímenes castrista y nazi. Naturalmente, también peca de antisemitismo. No sólo ha afirmado que "Israel nació del terrorismo contra la población indígena" y que sus representantes no deberían estar acreditados por Naciones Unidas, sino que va más allá, afirmando que "a Moisés le costó tanto hacer cruzar el Mar Rojo al pueblo judío porque la mitad estaban ocupados recolectando conchas" o que los patriarcas del Antiguo Testamento "estaban equipados con la legitimidad divina y la justificación para obtener nuestro Lebensraum prometido por la fuerza", equiparando así a los judíos con los nazis.

Después de Julian Assange o Edward Snowden, este es el personaje al que ahora acuden los golpistas catalanes para intentar reforzar su legitimidad internacional. Parecía difícil encontrar apoyos peores que los de las marionetas de Putin, pero siempre son capaces de superarse.