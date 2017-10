Trump publicará el material clasificado sobre el asesinato de Kennedy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su intención de permitir el acceso a buena parte del material clasificado sobre su predecesor John Fitzgerald Kennedy y que albergan los Archivos Nacionales.

Trump desmiente así una información de la web Político en la que apuntaba, el pasado viernes, que el presidente tenía previsto bloquear la divulgación, por motivos de seguridad, de parte de los miles de documentos sobre el asesinato de Kennedy en noviembre de 1963 y cuya moratoria de publicación expiraba precisamente la semana que viene.

Así, y "a expensas de nueva información que pudiera aparecer, permitiré como presidente la apertura de los ARCHIVOS DE JFK que llevan tanto tiempo bloqueados y clasificados", ha escrito Trump en su Twitter.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.