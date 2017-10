Un atropello en un carril bici del sur de Nueva York ha causado al menos seis muertos y una quincena de heridos. También se ha registrado un tiroteo en la zona, según han relatado varios testigos al periódico local Daily News, información de la que se hace eco Efe.

"Estamos respondiendo a denuncias de varios disparos en el Bajo Manhattan", confirmó el departamento de policía mediante su cuenta de Twitter. Posteriormente el FBI ha confirmado que investiga el hecho como un atentado terrorista. Además, según reportes de la Policía de Nueva York de los que se hace eco Fox News, el conductor ha gritado "¡Allahu Akbar!" -Alá es Grande- mientras cometía el atentado.

En las primeras cifras de fallecidos que han facilitado medios locales ya se hablaba de cuatro muertos. The New York Times, por su parte, afirmaba que había "varias personas fallecidas" citando a autoridades. Además, varias personas han tenido que ser trasladadas al hospital Bellevue para ser atendidos por heridas de bala, según el diario New York Post. Por el momento, se han confirmado seis muertos y una quincena de heridos.

Un portavoz de la policía ha confirmado que el presunto responsable de los disparos ya ha sido detenido y se encuentra bajo custodia policial. La zona en la que han tenido lugar los hechos, al sur de la isla de Manhattan y muy cercana al memorial del 11-S, ha sido acordonada por las fuerzas de seguridad, según imágenes difundidas en directo por las televisiones locales.