Un piloto estadounidense dibuja un pene en el cielo y el Ejército tomará medidas

El Ejército estadounidense tomará medidas contra un piloto de la Armada después de que usara su avión de combate avanzado para dibujar un pene en el cielo con la estela, según han informado este viernes las autoridades.

El incidente se produjo este jueves sobre el condado de Okanogan, en el estado de Washington, cuando un avión de combate EA-18 Growler de la Armada dibujó el inusual patrón.

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today. 🤦🏻‍♂️https://t.co/9IsYvkX1za pic.twitter.com/Lm7kpMhKpY