Fuerte crecimiento de las ventas de armas entre los europeos

Como consecuencia de los últimos ataques terroristas que han tenido lugar en Europa, cada vez son más los europeos que compran armas o dispositivos de defensa personal, lo que refleja lo mucho que ha aumentado la sensación de inseguridad en los últimos meses.

Según informa Europa Press, los vendedores de armas atribuyen el crecimiento de las ventas al masivo aumento de inmigrantes y refugiados en los dos últimos años. El flujo de inmigrantes procedentes de Oriente Próximo, sumado a los ataques terroristas que han tenido lugar en Francia, Bélgica y Alemania, han provocado un aumento de la tensión entre los ciudadanos europeos, que ya no se sienten tan seguros como antes.

Hay muchos motivos por los cuales un civil puede poseer armas, y en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la defensa personal o con un sentimiento de inseguridad. En muchos países de Europa, por ejemplo, los civiles pueden comprar armas para cazar o para practicar tiro como deporte.

No se cuenta con ningún tipo de estadísticas ni datos a nivel europeo que puedan determinar con precisión el aumento de la compra de armas dentro del territorio europeo. No obstante, las solicitudes para conseguir un permiso de armas no hacen más que crecer en países como Suiza, Austria y República Checa.

En República Checa, el número de personas con permiso de armas ha pasado de 6.000 a casi 300.000 en sólo cinco meses. A diferencia de la mayoría de las autoridades europeas, que han hecho un llamamiento a la calma, el presidente checo, Milos Zeman, hizo unas declaraciones a favor de la posesión de armas.

"Los ciudadanos deberían poder tener armas", dijo Zeman, en referencia a un ataque que tuvo lugar en la ciudad alemana de Múnich, en el que murieron nueve personas acuchilladas por un joven refugiado de 18 años con problemas mentales. "Sólo así podrán actuar en contra de estos terroristas", añadió en la cadena de televisión checa TV Nova.

En Alemania, por otro lado, aunque no ha aumentado la compra de armas letales, cada vez son más los alemanes que compran dispositivos de defensa con el objetivo de espantar a posibles atacantes, como pistolas de fogueo o spray pimienta. Sólo durante la primera mitad de este año, las ventas de este tipo de dispositivos han crecido un 50 por ciento.

Sentimiento de inseguridad

No se sabe a ciencia cierta qué es lo que ha motivado en los últimos meses a todas estar personas a hacerse con un arma, pero el aumento de las ventas es un reflejo de que los europeos se sienten más inseguros que hace unos años.

"No existe una explicación oficial para este aumento, pero por lo general vemos una conexión con los atentados que han tenido lugar en Europa", ha declarado un portavoz de la Policía local suiza, Hanspeter Kruesi. De los 26 cantones de los que se compone el pequeño país alpino, se han registrado aumentos en la compra de armas en al menos 12 de ellos.

En Suiza, a no ser que el solicitante del permiso sufra problemas mentales o tenga antecedentes penales graves, las autoridades no ponen pegas a la hora de permitir que los civiles posean armas. Hay que tener en cuenta que el país depende en gran medida de los ciudadanos para defenderse, ya que su sistema de seguridad se basa en la participación de miles de soldados y policías que son voluntarios civiles, por lo que las autoridades dan más facilidades que en el resto de países europeos.

"Nadie dice directamente: estoy comprando una pistola por los ataques de Niza o de Múnich", ha explicado el presidente de la Asociación Suiza de Distribución de Armas, Daniel Wyss. "Pero la suma de todos estos eventos ha creado un sentimiento general de vulnerabilidad", ha añadido Wyss.

El parlamentario Jean Luc Addor, miembro del grupo de presión suizo a favor de las armas, defiende que el Gobierno debe suavizar aún más las restricciones. "El Estado no tiene los medios necesarios para poder garantizar la seguridad pública. Muchos ciudadanos, aquellos con el entrenamiento adecuado, deberían poder protegerse a sí mismos y a sus familias", ha explicado.

Los inmigrantes, supuesta amenaza

Aunque las estadísticas oficiales no ofrezcan motivos para temer a la gran cantidad de inmigrantes que han entrando en territorio europeo en los últimos dos años, muchos ciudadanos europeos se sienten vulnerables ante su presencia.

En Alemania, una serie de agresiones sexuales que tuvieron lugar en Colonia durante Nochevieja el año pasado han disparado la compra de dispositivos de defensa personal. Aunque se denunciaron cientos de agresiones sólo un joven iraquí y otro argelino han sido condenados por lo sucedido.

Según los vendedores de armas, la demanda volvió a bajar una vez fue pasando el tiempo tras lo ocurrido en Colonia, pero aumentó de nuevo cuando un simpatizante del Estado Islámico detonó una bomba cerca de un festival de música.