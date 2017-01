El TC alemán rechaza consultas independentistas en los estados federados

El Tribunal Constitucional alemán ha rechazado la posibilidad de que un estado federado convoque un referéndum independentista al recordar que el poder constituyente reside en el pueblo alemán, por lo que no hay espacio en la Carta Magna para las "aspiraciones secesionistas" de una región.

Con ese razonamiento el alto tribunal decidió no admitir a trámite en diciembre la demanda de un particular que no logró autorización para convocar una consulta de independencia en el estado de Baviera (sur) porque, en todo caso, el referéndum debía celebrarse en toda Alemania.

En un sólo párrafo, el TC rechazó su queja: "En la República Federal de Alemania, como estado nacional cuyo poder constituyente reside en el pueblo alemán, los estados federados no son dueños de la Constitución. No hay por lo tanto espacio para aspiraciones secesionistas de un estado federado en el marco de la Constitución. Violan el orden constitucional".

Según recordó el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, la expresión "dueños de la Constitución" fue utilizada por la Corte Constitucional de Baviera ya en 1991 ante las aspiraciones del Partido de Baviera, una formación minoritaria que obtuvo el 2% de los votos en las últimas elecciones regionales y que no cuenta con representación parlamentaria.

Este partido reclamaba que se reconociera la autonomía de Baviera como Estado al considerar que, tras la reunificación de Alemania, la Constitución aprobada en 1949 había cumplido ya su función como ley fundamental "provisional".

La Corte bávara dijo entonces que Baviera no era un estado independiente en 1949, por lo que si no se había adherido a la República Federal, tampoco podía abandonarla. En un comunicado, el Partido de Baviera aseguró que la resolución del TC no le había sorprendido, pero consideró "aterradora" la "pobreza" de su argumentación utilizada,

Esta formación asume que el derecho a la independencia de Baviera nunca será efectivo bajo la Constitución alemana, sino en paralelo a ella y rechazó que el TC deba ser en este caso la instancia decisiva legalmente.