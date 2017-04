Mélenchon no quiere escoger entre Macron y Le Pen

La intervención breve pero intensa de Jean Luc Melenchon no ha dejado indiferente a nadie. El candidato de La France Insoumise (La Francia Insumisa, en español) pidió calma a sus seguidores y no dio por buenos los resultados de las estimaciones. Para Melenchon, sólo habrá reconocer los resultados cuando el Ministerio del Interior publique los oficiales, a eso de la medianoche. "El resultado de los sondeos no es el que esperábamos, pero ante cualquier hipótesis, no son los resultados válidos", ha recalcado.

Finalmente, los resultados en el recuento se han acercado mucho a estos pronósticos: con tres cuartas partes del escrutinio el candidato ultraizquierdista se ha quedado cerca del 19% y en cuarta posición, lejos de pode competir en la segunda vuelta.

La decepción de Melenchon, comprensible. Tras una campaña innovadora -en la que llegó a dar ocho discursos simultáneos con hologramas y a patrocinar juegos electrónicos sobre su efigie- y tras unas encuestas que le situaban cerca de la segunda vuelta, las estimaciones le devolvieron a la realidad de manera brusca. El que pudiera rozar el éxito con los dedos no llegaría siquiera a pasar del cuarto puesto, quedando tras Fillon y tras la oportunidad de quebrar el sistema.

Sobre qué hacer si se confirma la segunda vuelta entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, Melenchon ha sido tajante: las bases del movimiento serán consultadas para decidir el rumbo a seguir. Tras la consulta en cuestión, los datos se harán públicos, pero sorprendentemente –o no- el candidato de la ultraizquierda no ha llamado a frenar a la ultraderecha y ha evitado apoyar a ninguno de los dos contendientes para la segunda vuelta.