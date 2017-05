La ministra británica de Interior cree "probable" que Abedi no actuara solo

Despliegue policial tras el atentado de Mánchester | Cordon Press La ministra británica de Interior, Amber Rudd, dijo este miércoles que "parece probable" que Salman Abedi, el terrorista suicida del atentado del lunes en Mánchester, no actuara solo. La ministra, en unas declaraciones a los medios locales, agregó que Abedi, nacido en Manchester de padres libios, era conocido "hasta cierto punto" por los servicios secretos británicos, si bien no aportó demasiados detalles al respecto. Ante la posibilidad de que el terrorista formase parte de una célula terrorista, el Gobierno británico decidió anoche elevar al más alto el nivel de amenaza terrorista contra el Reino Unido, lo que supone que otro ataque puede ser inminente. "Estoy segura de que tendremos más información sobre él (Abedi) en los próximos días y las próximas semanas", añadió Rudd, que defendió la decisión de elevar el nivel de seguridad mientras continúa la investigación sobre el atentado suicida perpetrado el lunes junto al centro Manchester Arena, al término de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. "Es una operación en curso, lo que significa que la investigación sigue encontrando nuevas pistas", por lo que es "correcto" que el país esté en el nivel más alto de seguridad, insistió la ministra. La titular de Interior, que ha participado en las dos reuniones del comité de emergencia Cobra de ayer, destacó la importancia de permitir que los servicios secretos y la unidad antiterrorista de la Policía británica puedan hacer su trabajo. Según los medios británicos, Abedi, de 22 años, habría regresado recientemente de un viaje que hizo a Libia. La primera ministra británica, Theresa May, comunicó anoche al país que el Gobierno había decidido situar en "crítico" el nivel de amenaza, lo que supone que un atentado puede ser "inminente" y permite el despliegue del Ejército para reforzar la seguridad. La medida fue tomada tras el ataque de Manchester, en el que 22 personas, muchas de ellas niños, murieron y 59 resultaron heridas. Compartir

Temas Reino Unido

Theresa May

