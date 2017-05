British Airways ha cancelado este domingo seis vuelos, con salida desde España o de llegada a territorio nacional, de un total de 63 programados en los aeropuertos españoles, según los datos del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Las cancelaciones han afectado en concreto a cuatro vuelos de llegada y dos de salida, de las 32 llegadas y 31 salidas prevé operar hoy en aeropuertos españoles.

La aerolínea británica ha informado de que alguno de los vuelos previstos para este domingo en Madrid se han visto afectados por la caída de sistema informático de la compañía, aunque, según una fuente de la compañía, "a partir de mañana todo regresará a la normalidad".

La fuente de la aerolínea ha dicho que no dispone de información sobre el número de personas afectadas por los retrasos de sus vuelos en la capital y que sólo puede informar a los pasajeros sobre vuelos concretos.

Este sábado, tras la caída de sistema informático en todo el mundo, la aerolínea debió cancelar los tres vuelos programados con salida desde el aeropuerto madrileño de Barajas y otros tres desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

La aerolínea británica British Airways ha avanzado este domingo que muchos de sus vuelos seguirán experimentando retrasos mientras trabaja "contrarreloj" para restablecer sus sistemas informáticos aunque espera que sus servicios en los aeropuertos británicos de Gatwick y Heathrow funcionen de manera "casi normal" a lo largo de las próximas horas.

"En este punto, esperamos operar con un horario casi normal de vuelos a lo largo de este domingo", ha hecho saber la compañía, que no obstante ha pedido a los pasajeros que "por favor no vayan a los aeropuertos a no ser que tengan un billete confirmado".

