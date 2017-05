La Policía británica ha difundido dos imágenes del terrorista suicida Salman Abedi captadas antes de que cometiera el atentado del pasado lunes en Mánchester, al tiempo que pidió a los ciudadanos que aporten información relevante.

En las fotos, que fueron tomadas por cámaras de seguridad en un lugar y a una hora que no se han precisado, aparece el autor, de 22 años, vestido con un anorak sin mangas y una gorra oscuros, con una mochila a la espalda y un pequeño bigote y gafas.

