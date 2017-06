La Policía británica detiene a doce personas por el atentado en Londres

El Comando Antiterrorista de la Policía Metropolitana ha confirmado la detención de doce personas, todas ellas en el barrio londinense de Barking, en relación con el atentado de este sábado en el Puente de Londres y que se ha saldado con siete víctimas mortales y 48 heridos. Los tres terroristas murieron por disparos de la Policía.

Un corresponsal de la agencia de noticias Reuters ha informado de que hasta cuatro mujeres con el pañuelo musulmán sobre la cabeza han sido detenidas en el barrio de Barking.

La Policía ha publicado un comunicado en el que informa de lo ocurrido desde que se recibió el primer aviso de alerta. "A las 22.08 horas del sábado 3 de junio recibimos informes de una furgoneta blanca que había atropellado a varios peatones en el Puente de Londres", comienza el comunicado.

"La furgoneta se desplazó después hasta el Mercado de Borough donde los tres hombres bajaron del vehículo y apuñalaron a varias personas. Los sospechosos llevaban lo que ahora sabemos que eran chalecos bomba falsos", prosigue el texto.

En respuesta, "agentes armados" se enfrentaron a los tres sospechosos, "que recibieron varios disparos y murieron en el Mercado de Borough". En total han muerto siete personas víctimas del atentado, además de los tres atacantes. Otras 48 personas han sido llevadas a hospitales, algunas con heridas graves.

Entre los heridos hay un policía del servicio de transporte metropolitano londinense y un policía que estaba fuera de servicio. "Ambos están heridos con pronóstico grave, pero su vida no corre peligro", concluye el comunicado.

Terroristas islamistas

Por otra parte, la ministra británica del Interior, Amber Rudd, ha acusado al terrorismo islamista de estar detrás del atentado. "Como ha dicho la primera ministra, estamos seguros del hecho de que eran terroristas islamistas. Tenemos que saber más de cómo se inspiraron y necesitamos saber de dónde ha venido esta radicalización", ha explicado la ministra en declaraciones a la cadena ITV.

Sin embargo, Rudd no ha querido revelar si las fuerzas de seguridad tenían datos anteriores de los responsables. "La operación está abierta, así que estamos sabiendo ahora más de quiénes eran estos tres", ha indicado.

Rudd ha señalado por otra parte que no parece que haya relación alguna entre los terroristas de Londres y el atentado suicida del pasado 22 de mayo en Mánchester en el que murieron 22 personas. "Creemos que es improbable. Parece que no, pero no podemos descartarlo por ahora", ha afirmado.