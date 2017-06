Reino Unido ha vuelto a ser objeto de un brutal atentado que el Gobierno atribuye al terrorismo islamista. Esto es lo que se sabe hasta ahora:

¿Qué ocurrió?

El atentado se cometió a las 22.08 horas, cuando una furgoneta blanca atropelló a una veintena de personas en la parte sur del Puente de Londres, muy concurrido en ese momento. Según testigos, pudo embestir a los viandantes a una velocidad de 80 kilómetros por hora.

El lugar del ataque

Los tres ocupantes del vehículo, que llevaban cinturones que simulaban contener explosivos, saltaron a la calle armados con cuchillos y fueron al cercano Borough Market, repleto de restaurantes y bares. "Esto es por Alá", cuentan testigos que gritaban mientras apuñalaban a varias personas que disfrutaban en esos momentos de un momento de ocio. Según la BBC, los clientes trataron de defenderse lanzándoles sillas y vasos.

¿Cuántos muertos deja el atentado?

Según el último balance, hay siete muertos y 48 heridos, entre ellos un español cuyo estado no reviste gravedad y varios agentes. Además, los tres terroristas fueron abatidos por la Policía ocho minutos después de la primera llamada advirtiendo de lo que estaba ocurriendo.

¿Quiénes eran los terroristas?

La Policía no ha dado datos sobre la identificación de los atacantes, aunque Theresa May y la ministra del Interior han apuntado que se trata de islamistas. No han aclarado si, como en otros casos, estaban fichados por la Policía y su lugar de procedencia.

¿Tenían cómplices?

La Policía está peinando el barrio de Barking en busca de posibles cómplices. Por el momento hay doce detenidos.

¿Cómo afecta a la campaña?

El atentado llega a sólo cuatro días de las elecciones en Reino Unido. Todos los partidos, excepto el UKIP, han decidido suspender la campaña. Entre tanto, los rivales de May han acusado a la primera ministra de utilizar electoralmente el atentado por sus declaraciones de esta mañana, en las que ha anunciado nuevas medidas para combatir el terrorismo. Entre ellas, están un endurecimiento de las penas por terrorismo, nuevas normativas para regular internet, impulsar medidas para identificar y extirpar el extremismo de la sociedad británica y mejorar la estrategia antiterrorista.