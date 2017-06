El terrorista de Bruselas, identificado como Oussama Zariouh

Las autoridades belgas han identificado al hombre que intentó perpetrar un atentado el martes en la estación central de Bruselas como Oussama Zariouh, un ciudadano de 36 años y origen marroquí al que no se le había detectado hasta ahora ninguna vinculación con el terrorismo islamista.

El sospechoso, que murió abatido tras intentar detonar una carga explosiva, vivía desde 2013 en el municipio bruselense de Molenbeek-Saint-Jean y llegó a regentar una tienda de telecomunicaciones en esta zona, según fuentes citadas por la cadena RTL. También había trabajado como instalador.

Zariouh no tenía antecedentes por terrorismo y aparentemente no tenía relación ninguna célula, aunque sí que estaba fichado en Bélgica por delitos menores. En concreto, fue señalado en una ocasión por consumir cannabis y apareció citado de forma indirecta -no fue imputado- en un caso de homicidio.

El supuesto terrorista que la pasada noche hizo explotar una maleta repleta de clavos y bombonas de gas en la estación Central de Bruselas tenía "simpatía" por el grupo terrorista Estado Islámico, de acuerdo a los indicios hallados por las autoridades en el registro de su apartamento.

La Policía cree que fue en su propio domicilio donde fabricó el artefacto con el que intentó atentar en una de las principales estaciones de ferrocarril de la capital europea, según ha informado al Fiscalía federal belga.

"Se han encontrado, sobre todo, compuestos químicos y material que podría ser utilizado para fabricar un explosivo. Algunas pistas parecen demostrar que el sospechoso tenía simpatía por la organización terrorista Estado Islámico", ha añadido la fuente, sin dar más detalles de los hallazgos.

Atentado en la Estación Central

El ataque se produjo poco después de las 20:39 horas, cuando Zariouh entró en la estación Central y se dirigió a la entreplanta que une el hall principal en donde se encuentran las taquillas y la planta baja, en la que se sitúan los andenes.

Buscó un "grupo de personas" para situarse al lado y a las 20:44 "provocó una explosión parcial de su maleta, que se incendió", sin que esta situación provocara ningún herido, según el portavoz de la Fiscalía, Eric van der Sypt.

A continuación, el presunto terrorista se dirigió a los andenes "persiguiendo" a un trabajador de la estación y la maleta, que seguía en la entreplanta, explotó por segunda vez "de manera más violenta".

Fue después cuando el individuo "se abalanzó sobre un militar al grito de 'Alá es grande'" y éste le abatió con varios disparos para defenderse. El Ministerio Público ha recalcado en un comunicado que, tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, se confirma que "los militares abrieron fuego sobre el sospechoso cuando se aproximaba peligrosamente a ellos".