Durante sus más de cuatro años de pontificado, el Papa Francisco ha protagonizado varios episodios polémicos debido a su afición a opinar sobre las medidas políticas y económicas de los gobierno occidentales, opiniones claramente posicionadas en la izquierda o incluso cercanas al comunismo.

En una de sus últimas intervenciones, el Pontífice se dirigió directamente a los mandatarios reunidos en Hamburgo con ocasión del G20 y criticó las políticas que controlan y limitan la entrada de inmigrantes en Europa, unas declaraciones que no han gustado en absoluto al ex presidente del Senado italiano, Marcello Pera, que afirma en una entrevista publicada por el periódico italiano Il Mattino que todo "cuanto dice (el Papa) está fuera de toda racionalidad."

Ha asegurado que el verdadero motivo que impulsa al Pontífice para evitar el "mínimo realismo que se pide a toda persona" sólo responde a un motivo: "El Papa lo hace porque porque detesta a Occidente, su aspiración es destruirlo y hace todo lo posible para alcanzar este objetivo. Como aspira también a destruir la tradición cristiana, el cristianismo tal como se ha realizado históricamente."

Pera, liberal y católico, ha criticado que "este es un Papa que, desde el día de su toma de posesión, hace sólo política. Busca el aplauso fácil convirtiéndose ahora en secretario general de la ONU, ahora en jefe de gobierno, incluso en sindicalista cuando interviene en las cuestiones contractuales de una empresa como Mediaset."

También ha destacado la crítica contundente del Pontífice hacia los sistemas liberales en comparación con su tibieza a la hora de referirse a los regímenes dictatoriales sudamericanos: "El Papa refleja todos los prejuicios que tiene el sudamericano respecto a América del Norte, hacia el mercado, las libertades, el capitalismo".

El expresidente del Senado también ha denunciado que "Bergoglio está poco o nada interesado en el cristianismo como doctrina, en el aspecto teológico. Y esto es, sin duda alguna, una novedad. Este Papa ha cogido el cristianismo y lo ha transformado en política", lo cual resulta un aspecto novedoso con respecto a sus predecesores, si no fuese por las consecuencias de esta deriva: "Desde el primer punto de vista, él sugiere a nuestros estados que se suiciden, invita a Europa a no ser ya ella misma. Desde el segundo punto de vista, no puedo dejar de ver que hay en acto un cisma escondido en el mundo católico, perseguido por Bergoglio con obstinación y determinación y, por parte de sus colaboradores, incluso con maldad."