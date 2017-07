Un muerto y tres heridos graves en un tiroteo en una discoteca en el sur de Alemania

Dos personas murieron, una de ellas el agresor, y tres más resultaron heridas de gravedad tras abrir fuego un hombre de 34 años en una discoteca de Constanza (sur de Alemania), informaron hoy fuentes policiales. El atacante, un hombre de 34 años de origen iraquí, según informaron fuentes policiales, fue detenido tras un tiroteo con agentes de las fuerzas de seguridad y murió poco después en el hospital a consecuencia de las heridas. Entre los tres heridos se encuentra un agente de la policía, que está fuera de peligro.

Según relató Fritz Bezikofer, portavoz de la policía, el autor del tiroteo no es un refugiado, sino un ciudadano de origen iraquí establecido en Alemania y las circunstancias que precedieron a su ataque hacen pensar que no hay un trasfondo terrorista. El portavoz no detalló cuáles eran esas circunstancias y se remitió a la conferencia de prensa que este domingo se espera ofrezca la Fiscalía, que ha asumido la investigación de lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron en la discoteca Grey Club, en una zona industrial de Constanza, poco antes de las 04.30 de la madrugada, momento en que la Policía recibió las primeras llamadas de auxilio. Tras iniciarse el tiroteo, las personas que se encontraban en el local trataron huyeron fuera de la discoteca, en medio de escenas de pánico, y se escondieron en las inmediaciones.

Según el canal informativo NTV, uno de los vigilantes de la discoteca resultó herido al tratar de intervenir. Dicho medio informa asimismo de que según testigos presenciales el ataque se produjo con armas automáticas, cuestión esta no confirmada por la policía.

En el lugar de los hechos se desplegó un fuerte operativo policial, ya que inicialmente no estaba claro si en el tiroteo estaban implicadas una o más personas. Posteriormente, la Policía indicó, a través de su cuenta en la red social Twitter, que la situación estaba controlada y que el atacante había sido reducido. La Fiscalía de Constanza ha asumido las investigaciones para tratar de esclarecer el trasfondo de lo ocurrido.