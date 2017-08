La UE no reconocerá la Constituyente de Maduro pero no impone sanciones

La UE no reconocerá la Constituyente de Maduro pero no impone sanciones

La UE no reconocerá la Constituyente de Maduro pero no impone sanciones En una declaración, los 28 dicen que no descartan "aumentar gradualmente" la respuesta a la tiranía de Maduro.

LD/Agencias 2017-08-02 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar