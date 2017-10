El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha avisado este viernes de que "nada cambia" para la Unión Europea y que España sigue siendo el "único interlocutor" para el bloque comunitario, poco después de que el Parlamento catalán haya declarado constituida la república independiente de Cataluña.

"Para la Unión Europea nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor", ha escrito Tusk en su cuenta oficial de Twitter. "Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no el argumento de la fuerza", ha añadido el presidente del Consejo europeo en su breve declaración.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 27 de octubre de 2017

El presidente golpista, Carles Puigdemont, ha contestado a Tusk, pero se ha limitado a decir que "los catalanes siempre favorecen la fuerza de los argumentos".

La Comisión Europea, por el momento, ha optado por no hacer declaraciones formales sobre los últimos acontecimientos en Cataluña y se remite a su posición de respeto al Estado de Derecho y a la Constitución española.

"Hemos recordado la necesidad de respetar la Constitución, que dice que el referéndum (del pasado 1 de octubre) es ilegal", han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo comunitario.

El presidente de la institución, Jean-Claude Juncker, de viaje en la Guayana francesa, comparecerá en torno a las 20:00 horas (hora española) y si desea hacer algún comentario sobre Cataluña, lo hará ahí, han añadido las fuentes.

Reacción de EEUU, Alemania, Reino Unido y la OTAN

El Gobierno de los Estados Unidos ha emitido un comunicado en el que recuerda el lazo que le une a España y le muestra su apoyo al Gobierno español para mantener una España fuerte y unida. Recuerda en el escrito que "Cataluña es una parte integral de España".

NEW: State Department on Catalonia: The U.S. "supports the Spanish government’s constitutional measures to keep Spain strong and united." pic.twitter.com/SN3i1i1qvH — ABC News Politics (@ABCPolitics) 27 de octubre de 2017

El Gobierno alemán también muestra su apoyo al Gobierno español mientras muestra su preocupación por la situación en Cataluña. "Estamos preocupados por la situación en Cataluña causado por la declaración anticonstitucional del parlament. La soberanía e integridad territorial de España son y permanecen inviolables. Una declaración de independencia de la parte del parlamento regional catalán es una violación de estos principios. El gobierno federal no reconoce tal declaración". También afirman que "apoya la posición del presidente Rajoy para garantizar y reestablecer el orden constitucional. Esperamos que se utilicen las posibilidades de diálogo".

Reino Unido ha aclarado que no reconocerá la declaración de independencia de Cataluña realizada este viernes por el Parlament porque se basa en una votación ilegal, al tiempo que ha confiado en que la unidad de España se mantenga, según ha informado en un breve comunicado el portavoz de la primera ministra, Theresa May.

"Reino Unido no reconoce y no reconocerá la declaración unilateral de independencia hecha por el parlamento regional de Cataluña", ha afirmado. Downing Street ha recordado que esta declaración "se basa en una votación que fue declarada ilegal por los tribunales españoles".

"Seguimos queriendo ver que el Estado de Derecho se respeta en España, la Constitución española se respeta y la unidad española se preserva", ha ratificado.

La OTAN, por su parte, ha apelado este viernes a una solución "dentro del marco constitucional de España" para resolver la crisis catalana. "La cuestión catalana es una cuestión interna, que debe resolverse dentro del marco constitucional de España", ha explicado una fuente oficial de la OTAN, que ha puesto en valor además que "España es un aliado comprometido, que realiza contribuciones importantes para nuestra seguridad compartida".