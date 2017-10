Renzi calienta motores para recuperar el poder en Italia

Fue tan meteórico su ascenso como estripitosa su caída. El exprimer ministro italiano, Matteo Renzi dimitía el pasado 12 de diciembre tras perder el referéndum sobre la reforma constitucional en el que tanto empeño había puesto y en cuya aprobación apostó su cargo. Un órdago que no le salió bien. Menos de un año después, y cuando las elecciones generales en Italia se vislumbran a la vuelta de la esquina, Renzi quiere afinar la maquinaria electoral de su formación política, el Partido Demócratico (PD), para llegar con opciones de victoria.

Para ello tendrá que seguir remontando en unas encuestas que de momento siguen pintando bastos para la formación de centro-izquierda. Y es que el populista Movimiento 5 estrellas, liderado hasta septiembre por el comediante y actor Beppe Grillo, -y ahora presidido por el diputado Luigi Di Maio-, encabeza los sondeos ligeramente por encima de su inmediato perseguidor, el PD. De ahí que este domingo, Renzi haya decidido salir a por todas, haciendo un primer llamamiento a la unidad del centro y la izquierda para conformar una "coalición plural" que sea capaz de seguir gobernando el país a partir de las próximas elecciones.

"Yo no pongo vetos y pido al PD que no vete a nadie, que superemos los insultos que hemos recibido porque no se vive de resentimientos o de rencores", dijo hoy el exprimer ministro en un acto en Nápoles. "En las próximas elecciones son más importantes los votos que los vetos. No podemos permitirnos cerrar una alianza con el centro y no podemos cerrarnos con la izquierda", añadió.

Final de legislatura

Llamamiento a la unidad que Renzi hace cuando quedan menos de seis meses de legislatura, y sobre todo, cuando se ha puesto sobre la mesa la aprobación de una nueva ley electoral que obligará a formar amplias coaliciones para poder gobernar.

"Si alguien piensa que fuera del PD es más fácil defender la idea de la izquierda que lo haga, pero para mí fuera del PD no hay revolución socialista sino (el líder de la xenófoba Liga Norte, Matteo) Salvini y (el candidato a primer ministro por parte del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi) Di Maio", ha dicho en el transcurso de ese acto de partido. "En Italia tenemos dos populismos diferentes, el del M5S y el de la Liga Norte. La única respuesta al populismo somos nosotros", añadió.