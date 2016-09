Varios dirigentes de la oposición en Venezuela criticaron la llegada del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que es mediador para promover un diálogo político en el país con el auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El expresidente español aterrizó este lunes en el aeropuerto internacional Simón Bolívar que sirve a Caracas donde aseguró que está "trabajando para que haya resultados en el diálogo" y añadió que los meses de septiembre y octubre serán "muy importantes" para lograr esta tarea.

Sin embargo, representantes de la oposición venezolana como el diputado Julio Borges, jefe de la fracción mayoritaria del Parlamento, cuestionaron su trabajo como mediador, así como los de los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), todos designados para esta misión.

"No entiendo para qué viene, siento que se han devaluado mucho, sobre todo el caso de Zapatero que ha querido ser mediador, no tengo idea cuál es su agenda, como mediadores no han sabido ejercer ese papel, creo que es un papel que ha quedado rezagado, triste, mediocre", dijo hoy el opositor a la emisora privada Unión Radio.

Una postura similar asumió el gobernador del céntrico estado Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, que pidió a RodríguezZapatero explicaciones sobre sus viajes a Venezuela pues, sostuvo, "si está tan preocupado por la situación del país no se hubiese ido antes de la jornada mundial del 1º de septiembre", en alusión a la manifestación masiva de la oposición.

Así Capriles cuestionó la visita de un día que hizo Zapatero al país suramericano el pasado 30 de agosto en la víspera de la denominada "Toma de Caracas", una multitudinaria protesta que se llevó a cabo en la capital venezolana para presionar por un referendo que revoque al presidente, Nicolás Maduro.

Al respecto, Rodríguez Zapatero explicó que en su anterior visita "se abordaron las formas de hacer movilizaciones" y que tras las manifestaciones del chavismo y la oposición el 1 de septiembre el balance era positivo porque ambas transcurrieron pacíficamente.

Además, aclaró que él viaja a Venezuela todas las semanas como parte de su tarea mediadora, que siempre se reúne con representantes del Gobierno, casi siempre con el presidente Maduro, y que en esta oportunidad espera trabajar con el chavismo y "por supuesto con la oposición".

Pero, en este sentido, el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, ha manifestado desconocer cualquier detalle sobre la visita de Rodríguez Zapatero, aunque ha afirmado tener entendido que obedece a un llamamiento que le hizo el Gobierno.

Por su parte, el presidente del parlamento venezolano, el opositor Henry Ramos Allup, dijo a los periodistas que no tenía previsto reunirse con el político español pues, indicó, "no he sido llamado, no he sido convocado".

Precisamente sobre Ramos, el político español celebró su disposición al diálogo y consideró que el opositor venezolano "tiene un discurso fácil y a veces incisivo".

Con todo, pese a que Zapatero no ha querido establecer plazos, espera que el diálogo "coja fluidez" en Venezuela, planea una "consolidación" de las conversaciones con la participación de El Vaticano, como exige la oposición, y cree que cada vez hay más disposición para dialogar por parte de los sectores políticos.