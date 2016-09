El presidente de Venezuela no parece estar consciente de las enormes dificultades que atraviesan todos los venezolanos por el enorme problema del desabastecimiento que sufre el país por las ineficientes políticas chavistas de los últimos años.

Por si esto fuera poco, Nicolás Maduro bromeó durante un acto en Caracas acerca de la delgadez de uno de sus colaboradores a quien le preguntó la razón de su delgadez. Este le hizo el gesto de que estaba haciendo ejercicio y trotando a lo que alguien gritó que era por la "dieta de Maduro. El chavista agregó riendo que "la dieta de Maduro te pone duro sin necesidad de viagra".

Como era de esperar, esta broma no ha sido bien tomada por muchos dirigentes. Uno de los que primero reaccionó fue Henrique Capriles. En su cuenta de Twitter se preguntó: "Te parece chistoso @nicolasmaduro lo de la Dieta de Maduro? Miles de venezolanos pasan hambre! Comen de la basura! Vas pafuera!", en referencia al revocatorio. También tuvo otro mensaje similar con el vídeo.

Como siempre patético,un chiste le parece el hambre!Sin gloria llegaste y sin gloria te irás! #RR16YA pic.twitter.com/Krybv1dHGk — Henrique Capriles R. (@hcapriles) September 12, 2016

Por su parte, la esposa de Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas actualmente preso por el régimen chavista, señaló en la misma red social que "la Dieta de Maduro ha traído una vida muy dura, cruel y triste para los venezolanos. Una dieta diabólica".

Solidaridad de la población

Y mientras Maduro bromea con la alimentación de los venezolanos, mucho buscan la manera de alimentarse y ayudar a sus vecinos. Es así que en el barrio la Unión, de la favela más grande de América Latina al este de Caracas, se preparó el sábado un gran "sancocho", la sopa venezolana cocinada con verduras y carnes, para alimentar a los vecinos, muchos de ellos con hambre de días.

La iniciativa es del partido opositor Primero Justicia, pero muchos de los habitantes del sector la hicieron propia y decidieron colaborar con verduras o con sus manos para picar, hacer y servir sopa gratuita a unos 300 vecinos. José Palacios, concejal en Petare y uno de los organizadores, dijo en declaraciones citadas por EFE que "ahorita no hay clase alta, no hay clase media, no hay pobres. Ahorita lo que estamos todos es muriéndonos de hambre".