Holmes Trujillo: "El acuerdo con las FARC he hecho que crezca el cultivo de coca"

El diplomático colombiano Carlos Holmes Trujillo es una de las figuras más destacadas del Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, e incluso figura en las quinielas como posible candidato a la presidencia. Este miércoles ha estado en Es la Mañana de Federico para comentar la situación en Colombia, tras el nuevo acuerdo entre Santos y la guerrilla narcoterrorista de las FARC que ha calificado como "uno de los más tristes episodios de la vida colombiana".

Holmes Trujillo ha recordado que "el pueblo colombiano rechazó que los delincuentes no pagasen ni un día de cárcel" en el referéndum convocado hace unos meses, así como otras consecuencias del acuerdo como que "el narcotráfico no sea conectado al delito político" o que los delincuente "puedan ser elegidos" para cargos políticos inmediatamente, elementos que se incorporan al nuevo acuerdo que no pasará por un proceso de referéndum.

Un acuerdo cuyas consecuencias ya se están viendo sobre el terreno: "Después de un esfuerzo gigantesco bajamos el número de hectáreas de coca cultivadas hasta 60.000, pero en 2015 ya están en 100.000 porque el acuerdo bajó la percepción del riesgo".

Más información en los próximos minutos.