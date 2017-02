El líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, ha respondido en pequeños trozos de papel, que en algunos casos fueron decomisados, y anotaciones que sus visitantes se escribieron en la piel, a un cuestionario que La Razón consiguió entregarle mediante sus abogados y las personas que pueden visitarlo.

López ha llamado a la movilización de los venezolanos el sábado 18 de febrero, fecha en que se cumplen tres años de su encarcelamiento: "Nos encontramos en una lucha por cambiar no sólo al Gobierno más ineficaz y corrupto de nuestra historia, sino también a un Gobierno que degeneró en un sistema antidemocrático, en una dictadura".

El líder ve la siguiente disyuntiva: "O nos sometemos o luchamos por nuestra libertad. Y nosotros vamos a resistir, vamos a seguir luchando y vamos a triunfar. No tengo dudas de eso". "Así es la historia de los pueblos frente a la opresión. Insisto, esta lucha no es una lucha dentro de un marco democrático, es una lucha frente a una dictadura y, por tanto, de resistencia democrática. Consciente de esto, me he preparado en cuerpo, alma y mente para afrontarla el tiempo que sea necesario", añade.

López declara que él está preso "por decisión de la dictadura", "de Nicolás Maduro y de sus cómplices". "Ante la orden de captura –continúa- tenía tres opciones: irme del país, que nunca consideré; irme a la clandestinidad, que hubiese limitado aún más la posibilidad de expresarme y me hubiese expuesto al asesinato ejecutado por el propio régimen o sus grupos armados, o presentarme voluntariamente ante una Justicia injusta. Opté por la tercera opción".

El líder de Voluntad Popular dice que el diálogo planteado por Maduro "estuvo planteado bajo condiciones inaceptables", dice que "la dictadura de unos pocos no podrá con la voluntad de millones de venezolanos" y anima a "hacer hasta lo imposible por conquistar un cambio antes de que haya un estallido social que lamentaremos los venezolanos, en especial, los más humildes".