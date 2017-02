Felipe González y Aznar unen sus fuerzas por primera vez contra Maduro e Iglesias

Los expresidentes de Gobierno Felipe González y José María Aznar participan este jueves en el acto "España por la libertad de Venezuela" convocado en Madrid al cumplirse tres años del encarcelamiento del opositor venezolano Leopoldo López.

En el acto, organizado por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, también está el padre del opositor encarcelado, Leopoldo López Gil. El público abarrota la sala donde se está celebrando y al que asisten algunas caras conocidas, como Albert Boadella y Bertín Osborne, informa Paloma Cuevas.

Del PP, han asistido Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella. Además, se han acercado al acto Juan Luis Cebrián y Albert Rivera, que ha censurado las palabras de Pablo Iglesias, quien acusó a los dos ex presidentes de echar "leña al fuego" por su respaldo a los presos políticos del chavismo.

El primero en intervenir ha sido Felipe González, que ha denunciado que el régimen está utilizando "carne humana, que son los presos políticos", para negociar. "Lo he seguido muy de cerca", ha dicho el ex presidente, que ha viajado varias veces al país para apoyar a la oposición. Y ha afirmado que "el Gobierno no quiere diálogo más que para humillar a la oposición". Cabe recordar que otro ex presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ha participado como "mediador" en el proceso y que los opositores han denunciado su postura más próxima al régimen chavista.

Felipe responde a Iglesias

En respuesta a Iglesias, además, ha dicho que "lo que hay que preguntarse es quién falta y por qué falta a la cita de la defensa de las libertades". "Invito a Pablo Iglesias a que dé la cara con los demás pidiendo que no haya presos políticos en Venezuela. Lo demás da igual", ha afirmado.

En su discurso, el socialista ha trazado un diagnóstico certero pero dramático de cómo está el país que preside Maduro: "La situación es muy difícil, Venezuela está destruida, el tejido productivo está deshecho, se han quedado con todo el país, lo han depredado", ha asegurado.

El expresidente ha recordado las extraordinarias cifras de crímenes, comparando las 30.000 que son asesinadas cada año con una población de 30 millones frente a los menos de 300 asesinatos en España para 46 millones de españoles, lo que le ha llevado a concluir que Venezuela también está destrozada desde el punto de vista de la seguridad "e institucionalmente: las propias instituciones de la constitución han sido laminadas" por el régimen.

González ha querido dar "pública y expresamente" su apoyo al secretario general de la OEA y a su intención de aplicar la carta democrática de esta organización a Venezuela: "Es una absoluta necesidad", ha dicho, porque "con presos políticos no hay democracia y, por tanto, es imposible reconocer el carácter democrático de un régimen que hace de los presos una infame mercancía".

"El diálogo ha sido una farsa"

Aznar, por su parte, ha asegurado que "Venezuela es una dictadura represiva que vulnera las libertades personales y el Estado de Derecho" y ha coincidido con González en denunciar que "el diálogo no ha sido más que una farsa para garantizar la continuidad del régimen y dividir a la oposición".

El popular ha querido también "apelar" a los gobiernos latinoamericanos "que tienen una responsabilidad muy grande para salvar esta situación" también a una Unión Europea "que no puede seguir mirando a otro lado".

El acto lo ha cerrado Leopoldo López padre, que absolutamente emocionado ha explicado que, "aunque no es la voz que nos gustaría escuchar–en referencia clara a su hijo- hoy representa la de ese centenar de presos que están en los sótanos esperando una justicia que no llegará".

López ha definido al de Maduro como "un régimen totalitario, tiránico, que ha pasado de la Constitución, que no rinde cuenta a las leyes" y a sus líderes como "asaltantes del erario publico de una forma no conocida", además de recordar que "permiten y estimulan el tráfico de drogas, drogas que llegan a Europa y a España".

López ha criticado también a Zapatero, sin llegar a citarlo, cuando ha mencionado que el régimen inició un diálogo tramposo "con la anuencia de líderes internacionales que eran conscientes del engaño y se prestaron a ese juego".

"El día que salga Leopoldo o también saldrá el régimen o mejor el día que salga el régimen saldrán Leopoldo y los demás", ha dicho el venezolano para terminar agradeciendo "a todos ustedes y a toda España" al borde de las lágrimas y con la voz entrecortada por la emoción.