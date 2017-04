Cinismo chavista: no reprime manifestaciones sino que las "contiene"

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha reprimido las manifestaciones opositoras de los últimos días sino que ha "contenido la violencia" desatada, que ha dejado al menos seis muertos, según cifras no oficiales.

Rodríguez criticó que países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidan a las fuerzas de seguridad ciudadana de Venezuela que no repriman las protestas opositoras porque, dijo, en el país "no se ha reprimido" sino "se ha contenido la violencia". "Hay una posición de doble estándar, de parcialización política, de selectividad política (...) no condenan la violencia que ejerce la dirigencia opositora en Venezuela promoviendo destrozos, promoviendo sufrimiento, terror y angustia en la población", dijo la ministra de Exteriores al canal de la televisión estatal VTV. Según la canciller, las protestas que convocó las últimas dos semanas la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mostraron "características de violencia extremista".

Temen represión

Una veintena de exgobernantes de Latinoamérica y España alertaron a la comunidad internacional sobre el riesgo de "represión militar" del Gobierno de Venezuela contra las marcha previstas para este miércoles en Caracas.

Los exgobernantes, que pertenecen a la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), cuya secretaría tiene sede en Miami (EEUU), manifestaron en una declaración su temor a la respuesta a la movilización por parte del chavismo. Cuestionaron el "recrudecimiento" de la represión oficial y enviaron un "mensaje de alerta a la comunidad internacional, ante los graves hechos que las autoridades gubernamentales de Venezuela puedan provocar" durante las marchas.

"La represión adquiere un tono de mayor gravedad dada la situación de crisis humanitaria que igualmente les afecta", agregaron los mandatarios, entre ellos el exjefe del Gobierno español José María Aznar y los expresidentes Vicente Fox (México), César Gaviria y Álvaro Uribe (Colombia), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay).