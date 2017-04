La esposa del opositor venezolano Yon Goicoechea, Rosaura Valentini, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que la vida de su marido "corre peligro" y que el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, le sugirió "la vía del diálogo, la de Zapatero", para afrontar su liberación.

Valentini ha recordado que Goicoechea es "venezolano y español" y ha dicho que están pasando por "una situación espantosa": "Desde hace ocho meses, mi marido está secuestrado: tiene una sentencia de libertad del tribunal de la causa, pero está cerrado".

Sobre su encuentro con Dastis, Valentini ha dicho que el titular de la cartera de Exteriores se mostró "muy amable, muy receptivo", señalando que "es prioridad para él y para el Gobierno que el caso de mi esposo se resuelva, considera que debe liberarse". Sin embargo, "sugirió la vía del diálogo, la de Zapatero".

La esposa de Goicoechea ha explicado que "en Venezuela, el año pasado se intentó hacer diálogo. Hubo una mesa de diálogo, apoyada por la Santa Sede". Pero, claro, "los requisitos no se cumplieron: se liberaron a unos pocos presos políticos, pero se encarcelaron más. No ha habido elecciones, no hay un canal humanitario que permita la entrada de medicinas y alimentos, no hay separación de poderes… No ha habido resultados con este diálogo. Esta vía me preocupa".

Valentini ha contado que los opositores han "acudido a todas las instancias posibles" y ha apostado por "seguir luchando por todos los presos políticos de Venezuela": "No nos vamos a cansar. Todos estamos pasando una situación espantosa y estamos dispuestos a mantenernos firmes en una manifestación, y hacer todo lo posible para recuperar la libertad".

La esposa de Goicoechea ha alertado de que la vida de éste "corre peligro ahí dentro", porque "las cárceles y los puntos militares son los lugares más peligrosos. Temo que mi esposo, que es español, pueda morir". "Estamos viviendo una dictadura. Hay 150 presos políticos. No hay separación de poderes: un tribunal emite una sentencia de libertad y no se respeta. ¿Cómo se puede llamar eso?", ha concluido.