Leopoldo López, un mes aislado en la cárcel

Mediante un vídeo transmitido por la red Periscope, Lilian Tintori señaló que junto a Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López, ha pasado el día entero a las puertas de la cárcel de Ramo Verde y que ninguna autoridad de la institución le ha explicado por qué el dirigente está aislado.

"Leopoldo tiene tres semanas sin ver a nadie, no han dejado pasar a su familia, no han dejado pasar a sus abogados, le han quitado el derecho a la defensa, vinimos con mucha ilusión a ver a Leopoldo hoy domingo y no nos dejaron pasar, no nos dicen por qué no, simplemente es una orden de arriba", dijo. Tintori responsabilizó a Nicolás Maduro, al dirigente oficialista Diosdado Cabello y al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de lo que le pueda pasar a López, líder del partido Voluntad Popular.

En el vídeo mostró la barrera de funcionarios de la Guardia Nacional (GNB) que se instaló en la entrada de la cárcel tras su llegada, y criticó que esto se hiciera ante la visita de dos mujeres desarmadas mientras la población está a merced de la delincuencia. Anunció que tanto ella como su suegra han decidido unirse a la convocatoria de protesta que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hizo para este lunes, que consiste en un "plantón" en un sector del país, y que ellas lo harán desde hoy, desde las puertas de la cárcel en la que está López.

"Este plantón ya arrancó, arrancó en Ramo Verde donde está Leopoldo, donde está el hombre que nos ha enseñado a resistir", dijo Tintori, y recordó que "un plantón es un plantón, es no movernos de donde estamos y mantener la paz y la tranquilidad, no caer en confrontación". "Estaremos aquí hasta que nos expliquen por qué no podemos ver a Leopoldo", reiteró.

La esposa del dirigente de oposición preso preguntó a Maduro por qué se mantiene aislado a López, y le pidió que la deje entrar al recinto carcelario a verlo. "Un llamado a Tarek William Saab, defensor del Pueblo, (presidente del) Poder Moral, él sabe que estamos aquí, debe rechazar esta acción, es violatoria de todos nuestros derechos humanos", insistió. La esposa consideró a López "un preso de conciencia" que está está "secuestrado, aislado, torturado por órdenes de Diosdado Cabello".