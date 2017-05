La oposición rechaza la Constituyente "golpista" y "fraudulenta" de Maduro

"No es constituyente, no es electa por el pueblo, no está en la Constitución sino que busca concentrar el poder para seguir destruyendo la economía", señaló el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y dirigente opositor Julio Borges, según recoge el diario 'El Nacional'.

En particular reprochó a Maduro que será el propio Gobierno el que designará a los delegados para el proceso. Así, instó al Ejército a tomar conciencia para que con "valentía" se pronuncie ante Maduro y reconozcan que es un golpe de Estado. Borges anunció un calendario de movilizaciones en las calles para impedir el "aniquilamiento de la democracia".

Lo planteado por Maduro no es una Constituyente, es una estafa al pueblo venezolano con un mecanismo que agrava el Golpe de Estado. pic.twitter.com/svsQv2W9Kq — Julio Borges (@JulioBorges) May 2, 2017

Mientras, el gobernador del estado de Miranda Henrique Capriles criticó la "fraudulenta" convocatoria de una Asamblea Constituyente e insistió en su oposición a ella, aunque "tenga que ir preso". "La posición de Maduro es que se acabaron las elecciones y yo como venezolano no lo voy a aceptar. Con las consecuencias que tenga. Si tengo que ir preso, iré preso", aseguró.

Así, señaló que la elección de los miembros de la Constituyente debe ser directa, universal y secreta. Sin embargo, aclaró que el gobierno pretende asignar la mitad de los puestos a sus simpatizantes sin que estos sean electos por todos los venezolanos. "El señor Maduro habló que la Constituyente estaría integrada por 500 personas, de las cuales la mitad estaría elegida por los representantes de los movimientos sociales que ellos reconocen", reprochó. "Si permitimos que el gobierno nos imponga un proceso fraudulento ahí le estaríamos dando luz verde para que en este país no decidamos más quien nos represente", agregó.