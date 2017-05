El chavismo presenta una prueba de vida de Leopoldo López tras una serie de rumores

En un vídeo difundido a través de la televisión estatal venezolana, Leopoldo López, encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, envió un mensaje de "fe de vida", en medio de una serie de informaciones que indicaban que el político había sido trasladado a un hospital. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales han señalado que el vídeo no es actual.

Los rumores comenzaron cuando el periodista Leopoldo Castillo señaló a través de Twitter que López había sido trasladado sin signos vitales. Para reforzar su información, tuvo que aclarar que su cuenta no había sido hackeada.

A partir de este mensaje, La mujer de López, Lilian Tintori, anunció que se estaba trasladando hacia el Hospital Militar para tener mayores datos. Sin embargo, desde ese lugar denunció que nadie quería darle información sobre su esposo, lo que reforzó aún más los rumores. "Tenemos 30 días sin ver a Leopoldo (...) Nosotros queremos que nos digan dónde está Leopoldo", dijo a los periodistas acompañada de la madre de López, Antonieta Mendoza, el abogado del político Juan Carlos Gutiérrez, y cuatro diputados opositores.

A la misma hora se estaba emitiendo el programa Con el mazo dando del diputado chavista Diosdado Cabello, quien no dudó en burlarse de la situación: "Al monstruo de Ramo Verde no se le ha hecho nada. (…) Se inventan que a Leopoldo le hicieron no sé qué cosa para montar un show lindo y bello, pero no se acuerdan de los 43 muertos que él ocasionó". También aseguró que "está allá en su cueva, metido, como debe ser por los próximos 13 años, como debe ser, por asesino".

Después presentó el vídeo en el que López aparece vestido con una camiseta y diciendo la fecha de hoy y la hora local. En las imágenes asegura que está bien y envía a continuación saludos a su familia al tiempo que dice no entender "por qué se quiere dar una fe de vida en este momento".

Tras la emisión de las imágenes, Lilian Tintori se trasladó nuevamente a la cárcel de Ramo Verde para intentar ver a su esposo, cosa que no le fue permitida. Pese a eso, permaneció en el lugar.

Son las 12:38 AM estoy en la cárcel militar de Ramo Verde exigiendo que nos dejen ver a Leopoldo. pic.twitter.com/rOOcyCnsxT — Lilian Tintori (@liliantintori) May 4, 2017