Lilian Tintori, en esRadio: "La prueba de vida de Leopoldo es falsa"

Lilian Tintori ha confirmado en Es la Mañana de Federico de esRadio que "no sabemos nada de Leopoldo, nadie le ha visto ni escuchado". Además ha rechazado la supuesta prueba de vida del régimen que ha calificado como "falsa", la "única validez de vida que aceptaremos será ver a Leopoldo" algo que le impiden en la cárcel militar Ramo Verde donde "ni siquiera nos dan una explicación".

Sobre las protestas en las calles de Venezuela ha dicho que "llevamos un mes protestando pacíficamente en la calle porque la mayoría de venezolanos quieren un cambio". Piden "elecciones este año, la libertad de los presos políticos y el respeto a la Constitución". Ante las protestas, la orden de Maduro "ha sido disparar a quemarropa, el último asesinato ha sido hoy cuando han matado a otro chico de 17 años". Asimismo, "una tanqueta ha arrollado a 3 manifestantes". Ya son más las 30 personas asesinadas por la dictadura venezolana.

Tintori ha pedido a la comunidad internacional que no se olviden de los presos políticos y ha reclamado a Zapatero, "que ha sido vocero de Maduro, que se desligue de esta dictadura". Ha añadido que "estamos esperando que se pronuncie y rechace la incomunicación de Leopoldo o el asesinato de estudiantes en Venezuela".

"Ya no les quedan fuerzas"

Tintori recordó que "en un mes, nos han dado dos golpes de Estado: el primero, el Tribunal Superior de Justicia intentó eliminar la Asamblea Nacional; el segundo, un fraude que quieren ejecutar con la Constitución. Y no lo vamos a permitir".

La esposa de López dijo que cuando –los chavistas- "muestran la cara de la violencia es porque no tienen la razón, porque ya no les quedan fuerzas para quedarse de pie. Venezuela está firme en las calles. No vamos a dejar de estar en las calles de pie". Destacó que "la comunidad internacional está con nosotros, sobre todo, los países de la región. Amplíamos: sabemos que España con nosotros. Hoy, la región está con Venezuela, las cosas han cambiado. Gobiernos que eran muy cercanos con Maduro le están dando hoy la espalda. Ejemplo: el gobierno del presidente Santos, en Colombia. El presidente Macri en Argentina ha sido muy fuerte con nosotros. Ha habido pronunciamientos muy importantes como el de Bachelet y Peña Nieto". "Estamos en el momento preciso para terminar esta dictadura", concluyó.