Maduro intenta amedrentar a la oposición con juicios en tribunales militares

Además de la represión en las calles, el régimen de Nicolás Maduro está utilizando juicios militares para tratar de acallar a la oposición, que continúa protestando contra el chavismo todos los días. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática ha denunciado que cientos de civiles están siendo sometidos a tribunales de este tipo y puso un ejemplo: en las protestas de este fin de semana, en Carabobo, de los 780 detenidos por la policía chavista, 200 han sido procesados en un cuartel militar y 40 fueron juzgados en juicios exprés.

Según ha explicado Henrique Capriles en nombre de la alianza, también habría división en el Ejército: habría más de 1.000 militares que están pidiendo la baja de la Fuerza Armada, "que quieren irse porque están descontentos, porque están inconformes, porque es un desastre lo que están viviendo allá adentro también y no se le permite la baja, no se les da la baja".

Organizaciones de Derechos humanos han denunciado que muchos de los opositores han sido acusados de rebelión e insulto a las autoridades y han sido condenados en horas. El Gobierno, mientras, lo justifica alegando que instigar a la rebelión "es un delito criminal militar".

A la denuncia de los juicios militares se ha sumado la OEA. Su secretario general, Luis Almagro, ha denunciado que no hay Estado de derecho en Venezuela "ni siquiera como apariencia". "Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos", ha señalado antes de apuntar que éste es "elemento más" de "la dictadura".

Almagro también ha destacado se trata de una "nueva violación de la Constitución", que en el artículo 261 sostiene que "la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar".

En este contexto, ha señalado que la cadena de mando "no tiene derecho a perseguir, no tiene derecho a encarcelar, no tiene derecho a intimidar, a amedrentar y, en definitiva, a terminar de destruir a la hermana nación venezolana y a desestabilizar la región, escudándose en fantasiosas conspiraciones imaginarias y desatendiendo sus responsabilidades".