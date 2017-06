Tintori aclara que no existe diálogo entre Leopoldo López y el chavismo

"Ellos dicen que es un diálogo, pero es que Leopoldo es un rehén de la república. Leopoldo está preso, incomunicado, aislado y le llegan a la cárcel a hablarle y él está ahí preso", dijo Lilian Tintori antes de participar en una marcha opositora en Caracas.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, inició "un diálogo con el señor Leopoldo López", encerrado desde hace más de tres años en una cárcel militar.

"El diálogo lo tiene que comunicar la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y eso no ha pasado, la palabra 'diálogo' en Venezuela lamentablemente está golpeada", dijo Tintori. Asimismo, indicó que López "no es juez" para solicitar una medida cautelar sustitutiva de libertad, como completar la pena en su domicilio, y que estas medidas "se otorgan" y no se exigen. "Él no puede aceptar una medida (cautelar), las medidas se otorgan, se dan, por el Tribunal Supremo de Justicia, ni siquiera por la Fiscalía, porque el caso de Leopoldo reposa hoy en el Tribunal Supremo, eso no es una decisión de Leopoldo, ni mía", aseguró.

Tintori dijo que en la reunión en prisión al opositor no se le hicieron peticiones, pese a que él sí exigió que se le permita ver a sus abogados, se le restituya el beneficio de llamada familiar y "le den periódicos". "Hasta que esos mínimos derechos no sean respetados hacia Leopoldo, y a todos los presos políticos, no podemos pensar que hay una apertura a un diálogo", recalcó la esposa del opositor.