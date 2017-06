El expresidente colombiano Álvaro Uribe lamentó este miércoles, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, que el Gobierno de Mariano Rajoy apoyara "el acuerdo con las FARC", aunque agradeció que la ministra de Defensa del nuevo Ejecutivo, María Dolores de Cospedal, hiciera, en su última visita a Colombia, "comentarios bien importantes sobre el diálogo con el terrorismo".

Presentó al expresidente colombiano el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, quien describió a Uribe como "un referente personal, moral y político" que "revolucionó, enderezó el rumbo de su país" con "mano firme" y "corazón grande", evitando los "estragos del populismo". Al acto acudieron, entre otros, los populares Andrea Levy, Iñaki Oyarzábal o Alberto Fabra; la portavoz de Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo, o el exlíder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida.

Uribe, que ostenta el cargo de senador por el partido Centro Democrático desde 2014, criticó al Gobierno de Juan Manuel Santos por deteriorar la confianza de los inversores, por el aumento de la violencia en los últimos años y, sobre todo, por sus relaciones con las FARC, quien "pasa de ser una guerrilla marxista-leninista estimulada por Castro y la URSS antes de que desapareciera a ser el primer cártel del mundo". En este sentido, el expresidente contó que cuando Pastrana pactó con EEUU el Plan Colombia, había 170.000 hectáreas de coca; con el gobierno Uribe, 42.000, y ahora, según el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, 188.000.

Además, el senador de Centro Democrático lamentó el aumento de las extorsiones, de "voladuras de oleoductos", actos terroristas o delitos contra el patrimonio. Además, sobre el secuestro de los dos periodistas holandeses, contó que éste se produjo en un área donde "operan el ELN, las FARC y otros grupos de delincuentes", próxima a la frontera venezolana. "Desde que llegó Chávez, Venezuela es un santuario de terroristas", añadió.

En materia económica, Uribe dijo que en su país "se ha deteriorado la confianza en la inversión" y criticó los altos impuestos o el endeudamiento del sector público. En su opinión, la clave pasa por atraer a la empresa privada: "Donde hay, encontramos equidad; donde no, pobreza". Recopilando, el expresidente sentenció: "O modificamos los acuerdos, o Colombia será una segunda Venezuela".

En caso de que el partido de Uribe gane las elecciones –él ha dicho que no se presentará: "Mi interés pasa por promover nuevos liderazgos"–, entre los acuerdos modificados, que no eliminados, estaría el del Gobierno colombiano con la guerrilla: "Por ejemplo, Colombia no puede tolerar que el mayor cártel del mundo de cocaína tenga su propia justicia".

Rajoy, ETA y las FARC

Uribe celebró que, pese a estar "contra el mundo" –"España, la UE, el Papa..."–, los colombianos, en el referéndum, rechazaran los llamados "acuerdos de paz" entre el Gobierno de Santos con la guerrilla comunista. Particularizando en el Ejecutivo de Rajoy, el senador lamentó que se "alineara con las tesis" del "sí" y acusó a España de utilizar un "doble discurso" con ETA y los narcoterroristas: "Me dolió ver al Gobierno de España apoyando el acuerdo con las FARC". "Hoy hay una aproximación muy diferente de la visión de Aznar sobre los problemas de Colombia", añadió.

Para quien sí tuvo buenas palabras fue para la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal: "En su última visita, hizo comentarios bien importantes sobre el diálogo con el terrorismo y el daño que hace cuando no hay justicia".