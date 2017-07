La fiscal venezolana no irá a su juicio en el Supremo: "¡No los reconozco!"

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha dado por hecho que será cesada en la vista que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebrará este martes para decidir sobre su antejuicio de mérito y ha avanzado que, en tal escenario, seguirá luchando para "restablecer la democracia" en la nación caribeña.

Ortega Díaz ha dado una rueda de prensa en la sede del Ministerio Público para anticiparse a la audiencia judicial para decidir si puede ser juzgada por cometer faltas graves en el ejercicio de su cargo, tal y como solicitó el diputado 'chavista' Pedro Carreño, que ha llegado a decir que la fiscal general sufre "insanía mental".

La jefa del Ministerio Público ha aclarado que no acudirá a la vista oral porque no reconoce ni a sus miembros, cuya designación intentó impugnar, ni al TSJ, al que ha acusado de violar la Constitución. "No voy a convalidar un circo cuya decisión ya está cantada. ¡No los reconozco!", ha dicho.

Ortega Díaz ha asumido que la cita judicial concluirá con su destitución, dado que todas las decisiones que el alto tribunal ha dictado hasta ahora han perjudicado a la Fiscalía General. La última de ellas, ha sido el cese del 'número dos' nombrado por la funcionaria venezolana, precisamente la persona que está llamada a sucederla. "Yo no he cometido delitos ni faltas", ha afirmado.

Ortega Díaz ha sostenido que su único delito ha sido denunciar "una ruptura del hilo constitucional". "Y lo sigo manteniendo" porque "esta afirmación está apegada a derecho", ha añadido. "El TSJ entendió lo que le convenía el escrito consignado por el diputado Pedro Carreño en mi contra", ha lamentado, criticando que una vez más que el Supremo ha fallado "sin fundamento".

Así las cosas, ha anticipado que, en el caso de que sea cesada, "no quedará otra que colaborar para restablecer la democracia" en Venezuela y que lo hará "en la defensa de la institucionalidad democrática que representa el Ministerio Público". "Seguiré en la lucha y vamos a triunfar", ha asegurado, insistiendo en que está en marcha un "grotesco" golpe de Estado perpetrado por el propio Gobierno.

Más represión

Por otro lado, ha denunciado que "en los últimos días ha habido un desborde de la represión" en Venezuela. Ortega Díaz ha cifrado en 90 muertos y más de 4.000 procesados el balance de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la oposición, que lleva meses manifestándose contra el Gobierno de Nicolás Maduro en las calles.

Ortega Díaz ha aprovechado para resaltar el trabajo de la Fiscalía General en el marco de la crisis política. "Hemos hecho una investigación de cada uno de los hechos violentos que han ocurrido en estos últimos meses", a pesar de que "la Justicia Militar se ha convertido en un gran obstáculo porque ahora procesa a civiles", ha señalado.

Ortega Díaz está en el punto de mira del 'chavismo' desde que comenzó a desmarcarse de la línea oficial para criticar la gestión que el Palacio de Miraflores ha hecho de la ola de protestas. La fiscal general, que ha llegado a denunciar "terrorismo de Estado", ha revelado que ha recibido varias amenazas.