Monumental cabreo de Luis Fonsi con Maduro por apropiarse de su tema "Despacito"

El tirano de Venezuela protagonizó este domingo un nuevo esperpento al tratar de promocionar su proceso ilegal constituyente versionando el súper éxito de Luis Fonsi, "Despacito". En un mitin en Caracas, Maduro anunció que iban a escuchar una canción "que hizo un grupo de creadores" para ver "si pasa la prueba para viralizarla". En ese momento, empezó a sonar por la megafonía los acordes del éxito de este verano "Despacito", de Luis Fonsi, sin duda alguna, la canción del verano que ha arrasado en todo el mundo. La sorpresa vino cuando la voz era distinta y convertía el tema de Fonsi en una canción propagandística del régimen de Maduro para promocionar la Constituyente.

La letra manipulada por el tirano venezolano decía así:

Por la unión y la paz de nuestro país. La constituyente Va.

Ey, querido hermano aquí estoy cantándote

Tengo un gran mensaje para ti

Es el llamado a la constituyente

que sólo quiere unir al país

Despacito. Abre bien los ojos y mira tu gente

Tiéndeles la mano, hoy mañana y siempre

Que son tus hermanos los que están al frente

Despacito. Ejerce tu voto antes que las balas

Ve con tus ideas siempre en paz y en calma

Y que la esperanza brille en tu alma

La Constituyente Va. Ejerce tu voto.

La respuesta de Luis Fonsi

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi no ha tardado en reaccionar en redes sociales a la versión que Nicolás Maduro ha hecho de su éxito internacional. Fonsi critica que su canción sea usada como "propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un futuro mejor".

"En repetidas ocasiones he dicho lo mucho que disfruto las versiones que han salido de 'Despacito' a nivel mundial, sin embargo considero debe haber un límite. En ningún momento se me ha consultado ni yo he autorizado el uso o el cambio de la letra de 'Despacito' para fines políticos, mucho menos en medio de la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto como es Venezuela. Mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como propaganda", escribió el cantante en redes sociales con las etiquetas #sosvenezuela y #yoestoyconvenezuela.