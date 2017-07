Al menos cinco personas han muerto en el marco de los enfrentamientos que se han producido esta semana entre las fuerzas de seguridad de Venezuela y los manifestantes durante el "paro cívico" convocado por la oposición para este miércoles y jueves con el fin de frenar las elecciones a la Asamblea Constituyente, según informa Europa Press.

El Ministerio Público que dirige Luisa Ortega Díaz, quien en los últimos meses se ha apartado del chavismo, ha indicado que se están investigando las muertes que han tenido lugar durante los disturbios, que dejan ya cerca de 190 detenidos.

Durante la segunda jornada de la huelga, gran parte los comercios en el este de Caracas han amanecido cerrados. Las calles de la zona de Altamira, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales, han estado bloqueadas durante toda la jornada por barricadas construidas con ramas de árboles, cuerdas, mobiliario urbano, basuras y neumáticos ardiendo. Se han producido varios choques violentos entre la Guardia Nacional Bolivariana y los manifestantes.

El seguimiento del paro cívico en el centro de Caracas, donde aún permanecen bloqueadas numerosas vías, ha sido más discontinuo. En el oeste de la capital, de mayoría chavista, es donde menos se ha sentido la huelga.

En la localidad de Barinas, ciudad natal de Hugo Chávez, sólo un tercio de los negocios han permanecido cerrados en el marco del paro, que según la oposición ha sido respaldado por el 92 por ciento de la población.

"Me opongo al Gobierno y creo que debemos hacer todo lo que podamos para salir de este desastre, pero dependo de mi trabajo. Si no trabajo, mi familia no come", ha indicado Ramón Álvarez, un barbero de 45 años.

El proyecto de Asamblea Constituyente

El 30 de julio los venezolanos elegirán a los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, de los cuales 173 saldrán de sectores afines al chavismo y 364 tendrán carácter territorial, a lo que se suman ocho representantes indígenas que serán elegidos el 1 de agosto.

El proyecto impulsado por el presidente del país, Nicolás Maduro, se ha topado con la dura oposición de la MUD, que ha alertado de que la Constituyente es un intento de Maduro para perpetuarse en el poder.

La Fiscalía venezolana ha indicado que un hombre de 49 años ha muerto en el estado de Carabobo y un adolescente de 16 años ha fallecido en el área de El Paraíso, en Caracas.

Estas muertes se suman a las de dos hombres de 23 y 30 años en el oeste de Mérida y un adolescente de 16 años que resultó herido durante manifestación en Petare. Desde abril, al menos 108 personas han muerto en el marco de las protestas anti-gubernamentales.