Maduro fracasa en su elección Constituyente en una jornada marcada por muertes y violencia

El inmenso engaño de Nicolás Maduro se consumó este domingo con su anunciada elección para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que nació fraudulenta al no respetar los procesos que la propia Constitución chavista exigía. No hay duda de que los resultados no fueron los que el mismo oficialismo esperaba y la jornada transcurrió con las mismas características de las últimas semanas: violencia y represión en las calles por parte de las fuerzas de seguridad del régimen y miles de opositores protestando. Pero esta vez, con un ingrediente adicional: colegios electorales vacíos, ausencia de las acostumbradas colas y muy poco entusiasmo por parte de los chavistas.

Muestra de este desinterés fue la bajísima participación. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) calcula que solo un 12% de los venezolanos con derecho a voto fueron a las urnas. El diputado Andrés Velásquez, que cifró en 2.483.073 votos la cantidad de votos contabilizados en los centros de votación hasta las 18.00 hora local (00.00 en España), cuando estaba previsto que cerraran los colegios antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) extendiera el horario.

Y a esta hr siguen reunidos en CNE la cúpula con Lucena maquillando cifras!Según anunciarán 8 millones!Digan lo q quieran,el país ya sabe! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) July 31, 2017

El diputado opositor José Guerra aseguró en su cuenta de Twitter que la elección de la Constituyente fue un "fracaso monumental", un mensaje que acompañó con dos fotografías de la calle casi vacía frente a un centro de votación del centro de Caracas. Imágenes similares, de centros de votación desiertos o con muy pocas personas esperando a entrar, se repitieron en las cuentas de la red social de numerosos dirigentes opositores, que han llamado a boicotear la jornada y han convocado actos de protesta en todo el país.

#CentrosVacío a las 2.50 pm en Santa Rosalía. Colegio Santa Cecilia, Colegio Consuelo Navas y el IVSS pic.twitter.com/v6OJPxRDoB — Jose Guerra (@JoseAGuerra) July 30, 2017

Estas fotografías contrastan con las difundidas por los políticos oficialistas y los canales públicos, en las que se puede ver a decenas de personas haciendo cola ante colegios de la capital y el resto de la geografía nacional.

Más de 10 muertos "oficiales"

Como en las últimas semanas, la jornada ha sido muy violenta con nuevos episodios de represión del régimen. Según la oposición, los muertos ascienden a 16, aunque el Ministerio Público venezolano dejó la cifra en 10, entre ellos algunos menores de edad.

Antes de que se conocieran las cifras, la diputada opositora Delsa Solórzano señaló en una rueda de prensa que "se supone que un proceso electoral es una fiesta porque el pueblo puede expresarse, pero eso no ocurre hoy: hay 14 personas asesinadas, incluyendo un niñito de 13 años". Agregó que "(hay) muchas denuncias de utilización de FAL -arma de uso de las Fuerzas Armadas-, actuaron efectivos del Ejército".

Nuevas protestas

Poco después de cerrarse las mesas electorales, la oposición anunció que mantendrá sus protestas en las calles en rechazo a la Constituyente. El gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, dijo que este lunes la oposición protestará desde el mediodía por los fallecidos de la jornada de este domingo.

Capriles, que habló en nombre de la coalición de la MUD, añadió que los opositores ejercerán nuevas acciones de calle, sin detallarlas. Estas acciones, indicó, servirán como preparación para una movilización en la ciudad de Caracas, pautada para efectuarse cuando se instale la Asamblea Nacional Constituyente. En tal sentido, Capriles pidió a "todo aquel que pueda venir a Caracas" ser parte de la manifestación.

"Nosotros los venezolanos, como la comunidad internacional, más allá del resultado, más allá de quienes hayan sido elegidos en ese proceso fraudulento (...), no reconocemos ese proceso", agregó. "Estamos listos para la alternabilidad, y vamos a luchar para que en este país haya alternabilidad (en el poder)", dijo.

"Gran derrota" del chavismo

Las evidencias del fracaso de la convocatoria eran tales que ya en plena elección, los representantes de la oposición hicieron notar la situación. El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, dijo a los periodistas que se trataba de una "gran derrota" para Maduro y se adelantó a los hechos cuando apuntó que el régimen comenzaría su campaña en las redes sociales para distribuir imágenes "de los centros electorales, de que en teoría todo está en paz y todo está alegre", cosa que finalmente ocurrió.