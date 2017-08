Secuestros, violencia y amenazas: Maduro lleva a Venezuela al totalitarismo

Lo ocurrido desde el pasado domingo con la fraudulenta elección de la Asamblea Constituyente promovida por Nicolás Maduro no hizo más que reforzar el carácter dictatorial de su régimen, en especial porque de esa manera lograba un parlamento a su conveniencia que le permitiría apropiarse de un poder legislativo ilegitimo que intentará reemplazar al elegido tras las elecciones legislativas de diciembre de 2015 y de mayoría opositora.

Ya desde la noche del domingo, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) –el organismo electoral totalmente controlado por el oficialismo– dio unos resultados que nadie creyó ante una muy baja participación, Maduro comenzó a reforzar su discurso con más amenazas contra los opositores, a la prensa y a la propia Fiscalía.

En la madrugada de este martes, esta amenaza comenzó a hacerse realidad cuando miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) secuestró en sus domicilios a dos importantes líderes de la oposición como Leopoldo López y Antonio Ledezma, en este último caso con clara violencia. Poco antes, el Alcalde Metropolitano de Caracas, había lanzado un mensaje en Youtube calificando al régimen de Maduro de "estado forajido" y denunciando lo ocurrido en la ilegal elección.

Como era de esperar, el Tribunal Supremo de Justicia, otra entidad completamente sujeta a las órdenes, justificó estos secuestros a los dos opositores –ambos en arresto domiciliario– "porque habrían violado las condiciones en las que se les concedió esta medida y porque, de acuerdo con 'fuentes de Inteligencia', estarían planeando una fuga". Esta declaración fue realizada sin ningún tipo de pruebas.

Desde el mismo domingo, varios países de la región señalaron que no reconocerán los resultados de la Constituyente y Perú –uno de los países que lidera bloque regional contra la dictadura de Maduro– convocó a una reunión de ministros de Exteriores en Lima para el próximo 8 de agosto para analizar los siguientes pasos a dar. También lo hizo España pocas horas después.

López manda mensaje

Horas después de su secuestro, Leopoldo López envío un mensaje en el que señaló que "vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela". También anunció que recibió una de las "mejores noticias" en sus años de presidio, el tercer embarazo de su esposa, Lilian Tintori.

El opositor dijo que pese a su apego a la familia, está dispuesto "a avanzar y continuar diciéndole a los venezolanos" que lo que considera es la ruta para la democracia, aunque no ofreció mayores detalles sobre esa ruta. Reiteró que su mensaje a los venezolanos es que "si la lucha por una Venezuela libre y democrática" lo devolvía a prisión, él estaba dispuesto a asumir ese riesgo.

Cerca del "punto de quiebre"

Después de lo ocurrido con López y Ledezma, Amnistía Internacional (AI) advirtió de que Venezuela se está acercando a un "punto de quiebre" y señaló en un comunicado que el traslado de ambos líderes políticos a la cárcel es un "signo revelador" de que el Gobierno de Maduro quiere "silenciar toda forma de crítica".

"La administración de Maduro está enviando un mensaje aterrador a toda la gente en Venezuela: que la disidencia no será tolerada de ninguna forma," dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI. La organización considera que "el tiempo se está acabando" para que las autoridades de Venezuela den un "giro de 180 grados en cuanto a su forma de abordar la libertad de expresión". "Las consecuencias de no hacerlo serían, simplemente, aterradoras", recalcó Guevara-Rosas.

Tres diputados abandonan el chavismo

El descontento no parece estar solo en las filas opositoras ya que este martes, tres diputados chavistas abandonaron la bancada del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y crearon su propio grupo en el Parlamento de mayoría opositora, al que no acuden los diputados oficialistas por considerarlo "en desacato".

"Hemos decidido constituir el Bloque Parlamentario Socialista (...) animados por la necesidad de contribuir al estudio de las soluciones que requieren los grandes problemas del país", dijo el diputado chavista Eustoquio Contreras al leer, en la sesión parlamentaria, una carta de los disidentes explicando la decisión.