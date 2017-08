Capriles afirma que Maduro ha "vacilado" a Zapatero

El líder opositor venezolano, Henrique Capriles, se suma a las críticas contra el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por sus labores de mediación con el régimen chavista. En una entrevista publicada este domingo por ABC, el gobernador del Estado de Miranda afirma: "No tengo nada personal contra Zapatero y se lo he dicho, pero el balance de sus gestiones son: más presos políticos, no hay elecciones a gobernadores ni alcaldes... Cualquier político venezolano le supera."

Capriles asegura que Zapatero no es un buen representante de la oposición porque "no inspira confianza a los venezolanos" e incluso propone que le sustituyan por "los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil y Ricardo Lagos de Chile."

El político, candidato a la Presidencia frente a Hugo Chávez en el 2012 y frente a Nicolás Maduro un año más tarde, afirma que el expresidente español no tiene ningún tipo de influencia sobre el régimen chavista: "Decía que Maduro le escuchaba pero se han burlado de él, le han vacilado." También ha pedido a Zapatero que dé explicaciones a los ciudadanos sobre los resultados de sus gestiones, aunque duda de su "capacidad de dar la cara".

Sobre la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente ilegal, Capriles asegura que "será la soga al cuello para Maduro", que "prefirió hacer un fraude y ahora los venezolanos sufrirán por la comida y falta de alimentos".

A pesar de que está convencido de que Maduro se seguirá aferrado al poder porque "tiene terror a perderlo y terminar en la cárcel", el líder opositor descarta la posibilidad de una guerra civil en Venezuela y apuesta por la autodestrucción del régimen debido a su propia debilidad: "Estoy convencido de que la agenda económica va a desplazar las demandas políticas. La conflictividad social va a ser grave".

Con respecto al apoyo por parte de las Fuerzas Armadas al presidente venezolano, Capriles afirma que "el Ejército está dividido en mil pedazos. Su cúpula militar está comprometida con el régimen que lo ha sostenido pero internamente está fracturada. Hay mucho descontento. Un soldado gana unos 40 dólares, un poco más que el salario mínimo de un trabajador".

Por ese motivo, Capriles también rechaza la posibilidad de que un alzamiento militar derroque el régimen chavista: "No queremos un golpe militar. Las crisis no pueden depender de las armas para solucionarse. No se puede colocar a las Fuerzas Armadas en una encrucijada entre matar o no matar o dar un paso atrás y obligar a una negociación. No vamos a tomar las armas. No creemos en eso. Somos democráticos."