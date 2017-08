Luisa Ortega: "Sigo siendo la fiscal general de Venezuela"

La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha afirmado este domingo que seguirá siendo la fiscal general pese a su destitución, en el marco de el Encuentro por la Defensa de la Constitución que tiene lugar en Caracas.

En el evento, en el que han participado líderes opositores como Henrique Capriles y el presidente del Parlamento, Julio Borges, la exfiscal ha declarado, en referencia a su destitución el pasado sábado, que no conoce los motivos por los que "la ilegítima Constituyente" ha revocado su cargo, según ha publicado la cadena de televisión venezolana NTN24.

"Yo sigo siendo la fiscal general de todos los venezolanos. Aquí no hay Gobierno; por la Constituyente no votó nadie, y las pruebas están en el Ministerio Público" ha dicho Ortega. "La unidad de todos los venezolanos para el rescate de la democracia, la Constitución y la libertad es fundamental", ha añadido.

Otros participantes en el encuentro han sido el exministro de Interior Miguel Rodriguez Torres, la exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez, el diputado de la Asamblea Nacional Eustoquio Contreras, y el disidente Nicmer Evans.

Ortega fue destituida del cargo este sábado por decisión unánime de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y actualmente está imputada por el Tribunal Supremo por comisión de faltas graves durante el ejercicio de sus funciones.

La "verdad" sobre asalto

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió al Gobierno de Nicolás Maduro la verdad sobre lo sucedido con el grupo de militares que se sublevó este domingo en una base militar en el norte del país.

"Queremos saber la verdad, que no nos vengan con cuento chino, que no nos vengan con una cacería de brujas, que no nos vengan a culpar a quienes queremos simplemente en Venezuela la vigencia de la democracia", indicó Borges en un foro denominado "En defensa de la Constitución".