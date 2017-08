Las primeras medidas del dictador Maduro: censura, poder total, persecución política...

En sólo unos días, la Asamblea Constituyente elegida en las elecciones fraudulentas del 30 de julio ha tomado decisiones que abocan a Venezuela a la dictadura total. En las cinco sesiones celebradas en el Palacio Federal Legislativo, los 545 diputados chavistas han suplantado de facto al poder legislativo, controlado por la oposición, con reuniones celebradas en el mismo edificio y han tomado decisiones clave que marcarán el rumbo de un país abocado, más que nunca, al desastre.

Pese a que algunos aún se resisten a hablar de "dictadura" en Venezuela, las primeras medidas de la Constituyente dejan poco lugar a dudas y confirman la deriva totalitaria del régimen, paso a paso. Son estas:

- Destituye a la fiscal general Luisa Ortega: Lo primero que hizo el régimen con su nuevo instrumento de poder fue cesar a Ortega, muy crítica con la situación en el país y con el chavismo y que había impulsado investigaciones contra el poder. Mientras ella insiste en que su destitución no es válida puesto que parte de un órgano que no es legítimo – y que no reconoce buena parte de la comunidad internacional- el régimen ya le ha encontrado sustituto: Tarek Saab, fiel al gobierno y que se encargará de acallar las voces críticas en el Ministerio Público.

- Se autoproclama máxima autoridad de Venezuela: tras acabar con lo poco que quedaba en el país de independencia judicial, la segunda medida de la Constituyente terminó de liquidar la separación de poderes. En un decreto, el órgano proclama que "los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente". Además, especifica que ésta podrá decretar medidas "sobre las competencias, el funcionamiento" y "organización de los órganos del poder público, que deberán ser acatadas de inmediato", además de cesar a su antojo "las autoridades que conforman".

- Autoprorroga su mandato: apenas lleva unos días en marcha pero sus miembros ya han decidido que el periodo de funcionamiento de la Constituyente se prolongará durante dos años, el doble para el que sus miembros fueron elegidos.

- Crea la Comisión de la Verdad: estará presidida por Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente y una de las personas claves del régimen. Su objetivo oficial es investigar la violencia en las calles de Venezuela, lo que se traducirá en la práctica en más represión y persecución política.

"La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública circunscribirá su ejercicio a los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia", explicó Rodríguez para presentar el organismo, que se atribuye así poderes judiciales. La ley impone colaborar con este ente y someterse a sus decisiones. Además, la comisión se ocupará de actos como la difusión de contenidos que inciten a la "violencia" y el "odio", y de comportamientos que hayan afectado "a la vida e integridad personal (...) física, psíquica o moral", a "la libertad personal", la "tranquilidad" y el "patrimonio" públicos, así como al "sistema socioeconómico nacional".

- Más persecución contra la oposición por el aviso de Trump: la última medida de la Constituyente llegó después de que Trump hablara de una "opción militar" en Venezuela. La respuesta del régimen se volvió en contra, de nuevo, de la oposición: la Constituyente pide sancionar a los políticos del país que hayan "promovido la agresión militar". En concreto, solicitan a los órganos competentes el inicio inmediato de investigaciones "para determinar la responsabilidad y las sanciones correspondientes, contra los actores políticos nacionales que han promovido la agresión militar, económica y política" contra Venezuela.

Afirman que "factores políticos nacionales de profundo carácter antivenezolano han permanentemente alentado y propiciado acciones de diversa naturaleza de gobiernos extranjeros contra el pueblo de Bolívar, incluyendo el bloqueo financiero y la agresión militar". Y hablan, en alusión a Trump, como "la más grave amenaza proferida contra la patria de Simón Bolívar".

- Adelanto de las elecciones regionales: al tiempo que se refuerza el poder absoluto de Maduro, la Constituyente ha decidido adelantar a octubre, tras un año de retraso, las elecciones a gobernador previstas para diciembre. La maniobra busca descolocar a la oposición y aprovechar el impulso del autogolpe del régimen. Según dicen, no se permitirá "espacio ni tiempo alguno para que factores antidemocráticos repitan su agenda violenta y criminal de desestabilización".

Además de las leyes y decretos que la Constituyente ha aprobado en pocos días, también ha recibido el proyecto de reforma de la Constitución para la que, en principio, fue nombrada. En el acto en el que recibió el documento, la Asamblea ratificó a Maduro en el cargo. El presidente, por su parte, aprovechó para presentar otro proyecto de ley contra los opositores que busca castigar a quien "salga a la calle a expresar intolerancia y odio" con hasta 25 años de cárcel.