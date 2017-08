Trump impone nuevas sanciones a Venezuela que afectan a su petrolera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones financieras a Venezuela y que afectan también a la petrolera estatal PDVSA.

La medida, anunciada este viernes por la Casa Blanca en un comunicado, prohíbe "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal". También prohíbe las "negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela".

"Para mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano, el Departamento del Tesoro emitirá licencias generales que permiten transacciones que de otra manera estarían prohibidas por la orden ejecutiva", indica la nota.

Estas licencias incluirán "disposiciones con un periodo de transición de 30 días, la financiación de la mayoría del comercio, incluyendo las exportaciones e importaciones de petróleo, transacciones que solo involucran a Citgo, las negociaciones de cierta deuda venezolana existente y la financiación de bienes humanitarios".

"Estas medidas están cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Maduro una fuente crítica de financiación para mantener su gobierno ilegítimo, proteger el sistema financiero de Estados Unidos de complicidad en la corrupción de Venezuela y en el empobrecimiento del pueblo venezolano y permitir la asistencia humanitaria", explica la nota.

El pasado 9 de agosto, EEUU anunció la última lista de sanciones a funcionarios venezolanos, entre ellos, Adán Chávez, un hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, en una nueva muestra de presión sobre Caracas tras la instauración de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que considera "ilegítima".

EEUU ha mantenido que las sanciones seguirán hasta que Venezuela vea "restaurada" su democracia, pero hasta ahora el Tesoro estadounidense no ha aplicado sanciones directas al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana, como la prohibición a la importación de crudo.

Respuesta del régimen

Tras el anuncio, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, calificó las sanciones como la "peor agresión a Venezuela en los últimos 200 años". "Quizá Estados Unidos está tratando de promover una crisis humanitaria en nuestro país. ¿Qué quieren? ¿Quieren matar a los venezolanos de hambre?", se preguntó Arreaza en declaraciones a los periodistas en la sede de Naciones Unidas.

"Estas amenazas de sanciones no son contra individuos, son contra el pueblo venezolano, son contra su economía, son contra su bienestar, y no las vamos a permitir", dijo. Arreaza aseguró que el Gobierno venezolano está estudiando las sanciones y tomará "todas las medidas" a su alcance para evitar que tengan "efectos en las familias venezolanas". "No va Estados Unidos a provocar una crisis humanitaria en Venezuela", aseguró el canciller sin recordar que esa crisis ya existe en su país y que es consecuencia de las políticas de Maduro.

"Al secretario general y también a la Asamblea General de Naciones Unidas le solicitaremos tomar posición sobre estas amenazas insólitas, anacrónicas, hostiles, inamistosas, que nosotros no podemos aceptar bajo ningún concepto", insistió, reclamando una condena de la ONU.