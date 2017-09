Caracas acusa de "imperialistas" y "prepotentes" a España y Francia

Pese a la decisión del régimen chavista de prohibir la salida de Venezuela a Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, la oposición venezolana no ha detenido su agenda internacional, y el presidente del Parlamento, Julio Borges, junto al primer vicepresidente de la Cámara, Freddy Guevara, han llevado sus denuncias sobre la crisis de Venezuela a los palacios de La Moncloa y del Elíseo.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha reprendido a los opositores denunciando "la conducta antipatriótica" de Borges y Guevara, que según el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, están "procurando medidas contra la economía y la sociedad venezolana". El jefe de la diplomacia venezolana ha hecho lo propio contra los gobiernos que han recibido a los opositores venezolanos, y consideró esas reuniones con sus adversarios políticos como una expresión "imperialista".

El Gobierno español, "acosado por los más graves escándalos de corrupción de su historia, reincide en su política de agresión contra Venezuela", dijo Arreaza.

Pdte. @marianorajoy agrede la dignidad venezolana, representando el peor pasado colonial, derrotado y expulsado por nuestros Libertadores — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 5, 2017

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el canciller venezolano asegura que Mariano Rajoy "agrede la dignidad venezolana" aunque, agrega, "no es de extrañar que el Gobierno de la derecha española apoye los crímenes de sus protegidos políticos de la derecha extremista venezolana".

Los mensajes fueron difundidos tras concluir el encuentro entre Borges y Guevara con Rajoy, quien expresó a los políticos de la oposición su deseo de que se alcance una solución negociada y democrática en la crisis de Venezuela. El presidente del Gobierno garantizó a Borges que seguirá promoviendo en la Unión Europea medidas "restrictivas, individuales y selectivas" contra los responsables de la "represión" en Venezuela.

Arreaza también criticó al Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, que, tras reunirse con el jefe del Parlamento venezolano y su vicepresidente, emitió un comunicado en el que se indicó que París se solidariza con los opositores y critica las acciones del Gobierno de Maduro contra estos.

Canciller Arreaza: Comunicado de Francia es inaceptable y trata de rememorar épocas imperiales superadas https://t.co/oHC35uMCsQ pic.twitter.com/d1hgDPNemk — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 5, 2017

El canciller venezolano tachó de "arrogante" y "prepotente" el comunicado de Francia sobre la situación en Venezuela, al tiempo que indicó que la directiva del Parlamento del país sudamericano está "procurando medidas contra la economía y la sociedad" de su país. El ministro añadió que el presidente de Francia "subordina su política hacia Venezuela, a la política exterior injerencista de Donald Trump (presidente de EE.UU.)".

Postergada la audiencia de Tintori

Mientras tanto, la audiencia de imputación de Tintori fue diferida debido a que el tribunal al que había sido citada hoy no tuvo actividad. "Nos presentamos ante tribunales porque no tenemos nada que temer, porque no hay delito. Como siempre lo ha hecho Leopoldo, quien ha dado la cara ante Venezuela. Hoy cumplimos con la cita injusta que me hicieron y fue diferida", informó Tintori en una nota de prensa.

Entretanto, agradeció a Rajoy por escuchar a la Venezuela "que quiere democracia, paz y libertad", según escribió también en Twitter a propósito de las reuniones. "Gracias Presidente @marianorajoy por escuchar la voz del pueblo venezolano que quiere Democracia, Paz y Libertad", escribió en Twitter Tintori, junto a una imagen del jefe del Gobierno español con el presidente y el vicepresidente del Parlamento venezolano, en manos de la oposición, durante su reunión en Madrid.